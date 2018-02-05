Упавшее дерево заблокировало двор на улице Плеханова

После субботнего снегопада в Калуге упали десятки деревьев. Как мы уже рассказывали, на улице Хрустальной ствол приземлился на припаркованную машину.

А во дворе дома №53 по улице Плеханова дерево упало и перекрыло проезд. Местные жители сообщают, что коммунальщики пока не реагируют на их звонки.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.