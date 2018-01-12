Под Старый Новый год подморозит до -10

В пятницу, 12 января, наш регион будет находиться под влиянием антициклона.
Температура воздуха в Калуге составит -7°С…-5°С, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Местами по области возможны слабые осадки.
В субботу обойдется без снега. Ночами температура будет понижаться до -9°С…-7°С, днём прогнозируется -7°С…-5°С.
В воскресенье, 14 января, температура воздуха ночью опустится до -10°С…-8°С. Днём будет -7°С….-5°С. Без существенных осадков.
Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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