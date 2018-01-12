Под Старый Новый год подморозит до -10

В пятницу, 12 января, наш регион будет находиться под влиянием антициклона.

Температура воздуха в Калуге составит -7°С…-5°С, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Местами по области возможны слабые осадки.

В субботу обойдется без снега. Ночами температура будет понижаться до -9°С…-7°С, днём прогнозируется -7°С…-5°С.

В воскресенье, 14 января, температура воздуха ночью опустится до -10°С…-8°С. Днём будет -7°С….-5°С. Без существенных осадков.

Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.