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Калужан просят не выходить на улицу

02.01.2018 13:22 5 3431 Дмитрий Ивьев
Калужан просят не выходить на улицу

Во вторник, 2 января, на территории Калужской области ожидается гололедица. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - Следите за исправностью системы центрального отопления. Во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничьте использование электронагревательных приборов. При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, какой будет погода в первую неделю января.


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Тэги: погода мчс

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