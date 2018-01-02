Калужан просят не выходить на улицу

Во вторник, 2 января, на территории Калужской области ожидается гололедица. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - Следите за исправностью системы центрального отопления. Во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничьте использование электронагревательных приборов. При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, какой будет погода в первую неделю января.