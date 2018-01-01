Какой будет погода в первую неделю января

В новогоднюю ночь в Калуге и области будет около 0°С, без осадков, слабый ветер. Днём 1 января потеплеет до +1°С, дожди не ожидаются.
Во вторник, 2 января, усилится ветер, местами возможен туман. Температура воздуха в районе 0°С..+1°С.
В среду немного теплее – около +3°С. При этом в Калуге ожидаются дождь и ветер с порывами до 13 м/с.
4 января также может пойти дождь. При этом температура будет находиться в пределах 0°С..+2°С.
Первый снег 2018 года синоптики обещают только в пятницу. Днём будет 0°С..+1°С. Такая же погода, по предварительным прогнозам, ожидается и 6-7 января.
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