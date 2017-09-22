На выходных в Калуге похолодает

В пятницу, 22 сентября, температура воздуха в Калуге составит +16°С..+18°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт ст.

В субботу, 23 сентября, ночью столбики термометров покажут всего +5°С…+7°С, днём будет +16°С..+18°С. Такие значения температуры соответствуют норме.

В воскресенье ночью прогнозируемая температура воздуха +6°С…+8°С, днём +17°С…+19°С.

В начале следующей недели ночью будет лишь +3°С…8°С, днём +12°С…15°С.