На выходных в Калуге похолодает

В пятницу, 22 сентября, температура воздуха в Калуге составит +16°С..+18°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт ст.
В субботу, 23 сентября, ночью столбики термометров покажут всего +5°С…+7°С, днём будет +16°С..+18°С. Такие значения температуры соответствуют норме.
В воскресенье ночью прогнозируемая температура воздуха +6°С…+8°С, днём +17°С…+19°С.
В начале следующей недели ночью будет лишь +3°С…8°С, днём +12°С…15°С.
|
Калуге грозят сильным ветром 19.09.2017 10:19
Зонты - расчехлить: на Калугу идут ливень с грозой 15.09.2017 13:51
Сентябрьское лето: 77-летний рекорд пал 13.09.2017 08:15
Лето возвращается в Калугу 11.09.2017 12:25
В Калуге потеплеет до +24 08.09.2017 09:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: