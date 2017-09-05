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Гроза ожидается в Калуге

05.09.2017 14:08 7 805 Дмитрий Ивьев
Гроза ожидается в Калуге

Во второй половине дня во вторник, 5 сентября, на территории Калужской области ожидаются грозы, сильный дождь, ветер с порывами до 13-18 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам во время грозы не выходить на улицу.

- Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, - подчёркивают в МЧС. - Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.


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Тэги: погода мчс гроза

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