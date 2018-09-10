Удачно и обидно: «Калуга» побеждает, а «Квант» нет

В воскресенье, 9 сентября, «Калуга» и «Квант» провели очередные встречи в рамках Первенства в зоне «Центр».
Космонавты на выезде обыграли аутсайдера чемпионата «Строгино», а «Квант», тоже на выезде, разошелся миром с белгородским «Салютом».
ФК «Калуга» победил со счетом 2:1, а вот «Квант» упустил победу во втором тайме. Ведя после первого тайма 2:0 обнинцы пропустили во втором дважды и матч закончился вничью 2:2.
Благодаря победе, калужане улучшили свое турнирное положение, с 8 очками поднявшись с 12 на 9 место. «Квант» остался на пятом. Правда, уже совсем скоро в таблице произойдут очередные изменения. Вчера в рамках первенства проходили три игры, а сегодня состоятся еще четыре, по итогам которых мы и увидим окончательные итоги 8 тура.
Турнирная таблица
|Клуб
|Игры
|Очки
|В
|Н
|П
|Мячи
|Количество зрителей
|Общее
|Среднее (дом)
|Среднее (выезд)
|1
|"Торпедо Москва"
Москва
|6
|18
|6
|0
|0
|9-0
|14950
|2475
|2525
|2
|"Металлург"
Липецк
|7
|16
|5
|1
|1
|19-7
|5900
|417
|1163
|3
|"Сокол"
Саратов
|8
|16
|5
|1
|2
|12-5
|8403
|1663
|438
|4
|"Химик"
Новомосковск
|7
|14
|4
|2
|1
|9-6
|7450
|1350
|683
|5
|"Квант"
Обнинск
|8
|14
|4
|2
|2
|12-10
|19750
|3350
|1588
|6
|"Зоркий"
Красногорск
|7
|13
|4
|1
|2
|13-6
|7000
|700
|1225
|7
|"Ротор-2"
Волгоград
|7
|9
|3
|0
|4
|5-12
|7453
|284
|1650
|8
|"Рязань"
Рязань
|8
|9
|2
|3
|3
|5-5
|8200
|640
|1667
|9
|"Калуга"
Калуга
|8
|8
|2
|2
|4
|5-9
|7200
|500
|1033
|10
|"Салют Белгород"
Белгород
|8
|7
|1
|4
|3
|6-9
|15300
|2270
|1317
|11
|"Динамо-Брянск"
Брянск
|7
|6
|2
|0
|5
|7-8
|7050
|1500
|638
|12
|"Сатурн"
Раменское
|7
|5
|1
|2
|4
|7-8
|9950
|1150
|1625
|13
|"Строгино"
Москва
|8
|4
|1
|1
|6
|5-14
|8150
|390
|2067
|14
|"Химки-М"
Химки
|6
|4
|1
|1
|4
|7-22
|4350
|183
|1267
Уважаемые читатели, а как вы думаете, на каком месте закончат первый круг наши команды? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!
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