Удачно и обидно: «Калуга» побеждает, а «Квант» нет

В воскресенье, 9 сентября, «Калуга» и «Квант» провели очередные встречи в рамках Первенства в зоне «Центр».

Космонавты на выезде обыграли аутсайдера чемпионата «Строгино», а «Квант», тоже на выезде, разошелся миром с белгородским «Салютом».

ФК «Калуга» победил со счетом 2:1, а вот «Квант» упустил победу во втором тайме. Ведя после первого тайма 2:0 обнинцы пропустили во втором дважды и матч закончился вничью 2:2.

Благодаря победе, калужане улучшили свое турнирное положение, с 8 очками поднявшись с 12 на 9 место. «Квант» остался на пятом. Правда, уже совсем скоро в таблице произойдут очередные изменения. Вчера в рамках первенства проходили три игры, а сегодня состоятся еще четыре, по итогам которых мы и увидим окончательные итоги 8 тура.

Турнирная таблица

Клуб Игры Очки В Н П Мячи Количество зрителей Общее Среднее (дом) Среднее (выезд) 1 "Торпедо Москва"

Москва 6 18 6 0 0 9-0 14950 2475 2525 2 "Металлург"

Липецк 7 16 5 1 1 19-7 5900 417 1163 3 "Сокол"

Саратов 8 16 5 1 2 12-5 8403 1663 438 4 "Химик"

Новомосковск 7 14 4 2 1 9-6 7450 1350 683 5 "Квант"

Обнинск 8 14 4 2 2 12-10 19750 3350 1588 6 "Зоркий"

Красногорск 7 13 4 1 2 13-6 7000 700 1225 7 "Ротор-2"

Волгоград 7 9 3 0 4 5-12 7453 284 1650 8 "Рязань"

Рязань 8 9 2 3 3 5-5 8200 640 1667 9 "Калуга"

Калуга 8 8 2 2 4 5-9 7200 500 1033 10 "Салют Белгород"

Белгород 8 7 1 4 3 6-9 15300 2270 1317 11 "Динамо-Брянск"

Брянск 7 6 2 0 5 7-8 7050 1500 638 12 "Сатурн"

Раменское 7 5 1 2 4 7-8 9950 1150 1625 13 "Строгино"

Москва 8 4 1 1 6 5-14 8150 390 2067 14 "Химки-М"

Химки 6 4 1 1 4 7-22 4350 183 1267

Уважаемые читатели, а как вы думаете, на каком месте закончат первый круг наши команды? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!