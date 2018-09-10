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Удачно и обидно: «Калуга» побеждает, а «Квант» нет

10.09.2018 08:19 6 925 Сергей ПЕТРОВ
Удачно и обидно: «Калуга» побеждает, а «Квант» нет

В воскресенье, 9 сентября, «Калуга» и «Квант» провели очередные встречи в рамках Первенства в зоне «Центр». 

Космонавты на выезде обыграли аутсайдера чемпионата «Строгино», а «Квант», тоже на выезде, разошелся миром с белгородским «Салютом».

ФК «Калуга» победил со счетом 2:1, а вот «Квант» упустил победу во втором тайме. Ведя после первого тайма 2:0 обнинцы пропустили во втором дважды и матч закончился вничью 2:2.

Благодаря победе, калужане улучшили свое турнирное положение, с 8 очками поднявшись с 12 на 9 место. «Квант» остался на пятом. Правда, уже совсем скоро в таблице произойдут очередные изменения. Вчера в рамках первенства проходили три игры, а сегодня состоятся еще четыре, по итогам которых мы и увидим окончательные итоги 8 тура.

Турнирная таблица

 

  Клуб Игры Очки В Н П Мячи Количество зрителей
Общее Среднее (дом) Среднее (выезд)
1 "Торпедо Москва"
Москва		 6 18 6 0 0 9-0 14950 2475 2525
2 "Металлург"
Липецк		 7 16 5 1 1 19-7 5900 417 1163
3 "Сокол"
Саратов		 8 16 5 1 2 12-5 8403 1663 438
4 "Химик"
Новомосковск		 7 14 4 2 1 9-6 7450 1350 683
5 "Квант"
Обнинск		 8 14 4 2 2 12-10 19750 3350 1588
6 "Зоркий"
Красногорск		 7 13 4 1 2 13-6 7000 700 1225
7 "Ротор-2"
Волгоград		 7 9 3 0 4 5-12 7453 284 1650
8 "Рязань"
Рязань		 8 9 2 3 3 5-5 8200 640 1667
9 "Калуга"
Калуга		 8 8 2 2 4 5-9 7200 500 1033
10 "Салют Белгород"
Белгород		 8 7 1 4 3 6-9 15300 2270 1317
11 "Динамо-Брянск"
Брянск		 7 6 2 0 5 7-8 7050 1500 638
12 "Сатурн"
Раменское		 7 5 1 2 4 7-8 9950 1150 1625
13 "Строгино"
Москва		 8 4 1 1 6 5-14 8150 390 2067
14 "Химки-М"
Химки		 6 4 1 1 4 7-22 4350 183 1267

Уважаемые читатели, а как вы думаете, на каком месте закончат первый круг наши команды? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!


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Тэги: спорт футбол
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