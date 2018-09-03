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По шагу назад: «Калуга» проиграла лидеру, а «Квант» разошёлся миром с аутсайдером

03.09.2018 09:53 1 403 Сергей ПЕТРОВ
По шагу назад: «Калуга» проиграла лидеру, а «Квант» разошёлся миром с аутсайдером

В воскресенье, 2 сентября, ФК «Калуга» побывал в гостях у лидера зоны московского «Торпедо». Увы, но ничем хорошим эта игра для наших футболистов не закончилась. Калужане пропустили от торпедовцев три безответных мяча. Причем все – в первом тайме. Отыграться «Калуга» не смогла и отправилась домой разгромленной.

«Кванту» тоже не повезло. Именно благодаря ему аутсайдер нынешнего чемпионата подмосковный клуб «Строгино» получил свое первое в этом сезоне очко. В этой встрече, проходившей в Обнинске, команды разошлись миром, так и не распечатав ворота друг друга.

В итоге «Квант» опустился на одну строчку, сместившись на 6-е место, а «Калуга» с 11-го опустилась на 12-е.

Следующие игры команды проведут в 9 сентября. «Калуга» отправится в гости к «Строгино», а «Квант» отправится в Белгород к местному «Салюту».

Уважаемые поклонники футбола, а как вы думаете, на каком месте закончат первый круг наши команды? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

Фото: СК «Квант»


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Тэги: спорт футбол
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