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Курс на сближение и взаимопомощь: теперь «Калуга» выигрывает, а «Квант» нет

28.08.2018 15:39 0 312 Сергей ПЕТРОВ
Курс на сближение и взаимопомощь: теперь «Калуга» выигрывает, а «Квант» нет

В минувшее воскресенье, 26 августа, состоялись очередные игры Первенства России второго дивизиона в зоне «Центр». Калужский клуб в этот раз сумел улучшить своё турнирное положение, а вот обнинский «Квант» нет.

Оба клуба Калужской области проводили встречи на выезде в гостях, обе игры закончились с одинаковым счетом 1:0, но вот если в матче «Сатурн» - «Калуга» он оказался в пользу космонавтов, то «Квант» уступил московскому «Торпедо».

Таким образом, «Калуга» в гостях повторила то, что сделал «Квант», туром ранее обыгравший команду из Раменского на своем поле.

По итогам шестой игры, команды, разошедшиеся было в разные стороны, двинулись друг другу навстречу. Напомним, до воскресной встречи «Квант» занимал вторую строчку с начала, а «Калуга» с конца. Но после поражения обнинский клуб опустился на три строчки вниз на пятую позицию, а «Калуга» благодаря победе поднялась на две ступени вверх и теперь занимает 11-е место.

В игре с «Квантом» отличился торпедовец Денис Дегтев, а в стане калужан победный мяч «Сатурну» забил его тезка Денис Семин.

Следующие игры наши клубы проведут в родных стенах. И в этот раз «Калуга» имеет шанс не только себя приподнять в таблице, но и подсобить Обнинску прыгнуть в тройку лидеров. 

Ведь в седьмом туре, который состоится в воскресенье, 2 сентября, проверять на прочность калужан будет лидер зоны – нынешний обидчик «Кванта» московское «Торпедо», который в случае даже ничьей рискует уйти с первого места.

А вот «Квант» примет в родных стенах самую хилую команду зоны – клуб «Строгино», который до сих пор не сумел даже вничью сыграть.

С учетом того, что наукоградцы находятся от первого места на расстоянии одной победы, шансы вернуться в тройку лидеров у них очень даже неплохие. И победа «Калуги» им будет очень даже кстати.

Фото: «Квант»


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Тэги: спорт футбол
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