Други, дайте валидолу: «Калуга» и «Тамбов» устроили на поле голевую феерию

В четверг, 23 августа, в Калуге состоялся матч 1/32 финала Кубка России. ФК «Калуга» принимал у себя в гостях ФК «Тамбов», который играет классом выше.

В этом матче «Калуга» показала, что, оказывается, умеет играть в футбол. Да ещё как! Калужане дали настоящий бой тамбовчанам, проявили невиданный характер и волю к победе.

Мало того, что наши футболисты открыли счёт, так пропустив по ходу игры три ответных мяча не расклеились, а к середине второго тайма отквитали разницу в два гола!

Феерия достигла своего апогея в дополнительное время, когда на 95 минуте «Тамбов» забил нам вроде бы победный мяч. Но «Калуга» и тут проявила волю к победе и настоящий спортивный характер. За 4 минуты до конца дополнительного времени наши футболисты сравняли счёт!

4:4 и команды пошли пробивать серию пенальти.

Увы, но тут удача оказалась на стороне наших соперников - 2:4 не в нашу пользу и «Тамбов» выходит в 1/16 Кубка России.

Особую ценность этой игре придает тот факт, что все 8 мячей были забиты с игры. В нашей команде дубль сделал Андрей Волгин, а вот тамбовский злодей Сергей Шевчук оформил в ворота калужан хет-трик.

Стоит отметить, что «Тамбов» играл довольно грязно. Игроки этой команды получили шесть желтых карточек за неспортивное поведение, грубую игру, срыва атаки. А в дополнительное время за фол последней надежды и вовсе был удален их игрок.

Калужане же получили за игру всего две желтых карточки. Обе за неспортивное поведение.

Несмотря на поражение, игра калужан оставила настолько приятное впечатление, что остается только диву даваться, почему в Первенстве эти монстры болтаются внизу турнирной таблицы?

Будем надеяться, что наши футболисты исправят это недоразумение уже в ближайшее время.

26 августа «Калуга» едет в Раменское к местному «Сатурну» на очередную игру Первенства. Туром ранее эту команду уже обижал обнинский «Квант», обыграв их на своем поле 2:1.

Будем надеяться, что и калужане повторят успех наукоградцев. С такой игрой, какую они показали вчера – это должно произойти неминуемо.

Фото: ФК «Калуга»

Видеоотчет: ФК «Тамбов»