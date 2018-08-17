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ФК «Калуга» болтается внизу таблицы, а обнинский «Квант» готовится возглавить зону

17.08.2018 09:02 10 658 Сергей ПЕТРОВ
ФК «Калуга» болтается внизу таблицы, а обнинский «Квант» готовится возглавить зону

В четверг, 16 июля, а Калуге состоялась очередная игра первенства РФ во втором дивизионе. Наш клуб принимал в гостях лидера зоны «Центр» - ФК «Зоркий».

Возглавляющий с десятью очками турнирную таблицу клуб из Красногорска сумел открыть счет уже на шестой минуте. Однако под занавес матча, на 88-й минуте, калужане, стараниями полузащитника Юрия Дубровина, сумели сравнять счет.

После этой встречи калужане сумели закрепиться в таблице на третьей строчке с конца. С двумя очками наши футболисты занимают 12-е место из 14-ти. Хуже дела обстоят только у молодежки новомосковского клуба – «Химки-М» и «Строгино». У обеих команд в активе нули. При этом в активе «Калуги» уже пять игр, у «Строгино» три, а у «Химок-М» и вовсе две.

А вот обнинский «Квант» с девятью очками обосновался на четвертом месте турнирной таблицы. Мало того, благодаря ничьей  «Калуги»от первого места наукоградцев отделяет всего одно очко.

Так что если в сегодняшней игре на своем поле «Квант» одержит победу, это будет серьезной заявкой на лидерство. Наукоградцы принимают в гостях раменский «Сатурн».


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Тэги: спорт футбол
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