«Калуга» и «Квант» синхронно проиграли

Гол «Ротора-2» в ворота «Калуги».
В минувшую субботу, 11 августа, в зоне «Центр» второго дивизиона прошли матчи четвёртого тура. «Калуга» и обнинский «Квант» не смогли порадовать своих болельщиков и уступили соответственно «Ротору-2» и красногорскому «Зоркому».
«Калуга» единственный гол пропустила на 87 минуте. После розыгрыша штрафного 19-летний дебютант волгоградцев Алексей Сергиенко отличился дальним ударом.
«Квант» уступил на выезде со счётом 1:4. Забить один мяч обнинцы смогли лишь с пенальти.
После этих матчей «Калуга» занимает 12 место из 14 команд, «Квант» - четвёртый.
Результаты остальных матчей тура:
«Химки-М» – «Металлург» Липецк 2:9
«Строгино» Москва – «Салют» Белгород 0:1
«Динамо» Брянск – «Химик» Новомосковск 0:1
«Сатурн» Раменское – «Сокол» Саратов 1:2
«Торпедо» Москва – «Рязань» 1:0
Турнирная таблица
|Место
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зоркий
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|0
|3:0
|9
|3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|7:3
|9
|4
|Квант
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|5
|Химик
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|6
|Металлург
|4
|2
|1
|1
|12:5
|7
|7
|Ротор-2
|4
|2
|0
|2
|2:6
|6
|8
|Сатурн
|4
|1
|2
|1
|5:3
|5
|9
|Рязань
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|10
|Салют
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|11
|Динамо-Брянск
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|12
|Калуга
|4
|0
|1
|3
|1:4
|1
|13
|Строгино
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|14
|Химки-М
|2
|0
|0
|2
|3:13
|0
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