«Калуга» и «Квант» синхронно проиграли

Гол «Ротора-2» в ворота «Калуги».

В минувшую субботу, 11 августа, в зоне «Центр» второго дивизиона прошли матчи четвёртого тура. «Калуга» и обнинский «Квант» не смогли порадовать своих болельщиков и уступили соответственно «Ротору-2» и красногорскому «Зоркому».

«Калуга» единственный гол пропустила на 87 минуте. После розыгрыша штрафного 19-летний дебютант волгоградцев Алексей Сергиенко отличился дальним ударом.

«Квант» уступил на выезде со счётом 1:4. Забить один мяч обнинцы смогли лишь с пенальти.

После этих матчей «Калуга» занимает 12 место из 14 команд, «Квант» - четвёртый.

Результаты остальных матчей тура:

«Химки-М» – «Металлург» Липецк 2:9

«Строгино» Москва – «Салют» Белгород 0:1

«Динамо» Брянск – «Химик» Новомосковск 0:1

«Сатурн» Раменское – «Сокол» Саратов 1:2

«Торпедо» Москва – «Рязань» 1:0

Турнирная таблица

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Зоркий 4 3 0 1 9-4 9 2 Торпедо 3 3 0 0 3:0 9 3 Сокол 4 3 0 1 7:3 9 4 Квант 4 3 0 1 8:6 9 5 Химик 4 2 2 0 6:2 8 6 Металлург 4 2 1 1 12:5 7 7 Ротор-2 4 2 0 2 2:6 6 8 Сатурн 4 1 2 1 5:3 5 9 Рязань 4 1 1 2 3:4 4 10 Салют 4 1 1 2 2:4 4 11 Динамо-Брянск 4 1 0 3 4:6 3 12 Калуга 4 0 1 3 1:4 1 13 Строгино 3 0 0 3 0:5 0 14 Химки-М 2 0 0 2 3:13 0

Уважаемые читатели! Как вы думаете, чем закончится этот турнир для команд нашей области? Пишите в комментариях!