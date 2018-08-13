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«Калуга» и «Квант» синхронно проиграли

13.08.2018 08:58 1 503 Дмитрий Ивьев

Гол «Ротора-2» в ворота «Калуги».

В минувшую субботу, 11 августа, в зоне «Центр» второго дивизиона прошли матчи четвёртого тура. «Калуга» и обнинский «Квант» не смогли порадовать своих болельщиков и уступили соответственно «Ротору-2» и красногорскому «Зоркому».

«Калуга» единственный гол пропустила на 87 минуте. После розыгрыша штрафного 19-летний дебютант волгоградцев Алексей Сергиенко отличился дальним ударом.

«Квант» уступил на выезде со счётом 1:4. Забить один мяч обнинцы смогли лишь с пенальти.

После этих матчей «Калуга» занимает 12 место из 14 команд, «Квант» - четвёртый.

Результаты остальных матчей тура:

«Химки-М» – «Металлург» Липецк 2:9
«Строгино» Москва – «Салют» Белгород 0:1
«Динамо» Брянск – «Химик» Новомосковск 0:1
«Сатурн» Раменское – «Сокол» Саратов 1:2
«Торпедо» Москва – «Рязань» 1:0

Турнирная таблица

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Зоркий 4 3 0 1 9-4 9
2 Торпедо 3 3 0 0 3:0 9
3 Сокол 4 3 0 1 7:3 9
4 Квант 4 3 0 1 8:6 9
5 Химик 4 2 2 0 6:2 8
6 Металлург 4 2 1 1 12:5 7
7 Ротор-2 4 2 0 2 2:6 6
8 Сатурн 4 1 2 1 5:3 5
9 Рязань 4 1 1 2 3:4 4
10 Салют 4 1 1 2 2:4 4
11 Динамо-Брянск 4 1 0 3 4:6 3
12 Калуга 4 0 1 3 1:4 1
13 Строгино 3 0 0 3 0:5 0
14 Химки-М 2 0 0 2 3:13 0

Уважаемые читатели! Как вы думаете, чем закончится этот турнир для команд нашей области?Пишите в комментариях!


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Тэги: спорт футбол фк калуга
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