Калужанин отпразднует свадьбу в перерыве футбольного матча

Вечером в пятницу, 3 августа, футбольный клуб «Калуга» сыграет в первенстве России против брянского «Динамо». Игра начнётся на тренировочной площадке «Спутник» (Тульское шоссе, 57) в 18:30.
Интересно, что в перерыве игры на стадионе отпразднуют свадьбу болельщика «Калуги» Олега Слуцкого и болельщицы брянского «Динамо» Алины Матросовой. Как сообщает пресс-служба ФК «Калуга», молодые люди познакомились год назад на футбольном матче в Анненках. И за это время поняли, что не могут жить не только без футбола, но и друг без друга.
Фото: ФК «Калуга».
Уважаемые читатели! А как вы праздновали свою свадьбу? Пишите в комментариях!
|
«Калуга» и «Квант» прошли в следующий раунд Кубка России 31.07.2018 15:16
На стадионе в Анненках меняют газон, «Калуга» переехала 30.07.2018 14:20
«Калуга» проигрывает, Обнинск вырывается в лидеры 27.07.2018 09:05
С небес – на землю: футбол вернулся в Калугу 26.07.2018 14:04
По-акинфеевски: вратарь «Калуги» взял пенальти 19.07.2018 08:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Кулак поворотный Ford Mondeo 4
Кулак поворотный L Nissan Teana J32
Кулак поворотный L/R Audi 80 B3 без абс
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: