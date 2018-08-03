Калужанин отпразднует свадьбу в перерыве футбольного матча

Вечером в пятницу, 3 августа, футбольный клуб «Калуга» сыграет в первенстве России против брянского «Динамо». Игра начнётся на тренировочной площадке «Спутник» (Тульское шоссе, 57) в 18:30.

Интересно, что в перерыве игры на стадионе отпразднуют свадьбу болельщика «Калуги» Олега Слуцкого и болельщицы брянского «Динамо» Алины Матросовой. Как сообщает пресс-служба ФК «Калуга», молодые люди познакомились год назад на футбольном матче в Анненках. И за это время поняли, что не могут жить не только без футбола, но и друг без друга.

Фото: ФК «Калуга».

Уважаемые читатели! А как вы праздновали свою свадьбу? Пишите в комментариях!