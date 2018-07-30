На стадионе в Анненках меняют газон, «Калуга» переехала

Вечером в понедельник, 30 июля, футбольный клуб «Калуга» сыграет в 1/128 финала Кубка России с подмосковным «Велесом». Игра пройдёт на тренировочной площадке «Спутник» на Тульском шоссе, 57 и начнётся в 18:30.

Также там, вероятно, состоятся и несколько матчей первенства России во втором дивизионе. Это связано с заменой газона в Анненках, рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, на площадке «Спутник» во время чемпионата мира тренировалась сборная «Сенегала». Трибуны там вмещают 500 зрителей.

Уважаемые читатели! А когда вы последний раз ходили на футбольный матч? Расскажите в комментариях!