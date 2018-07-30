На стадионе в Анненках меняют газон, «Калуга» переехала

Вечером в понедельник, 30 июля, футбольный клуб «Калуга» сыграет в 1/128 финала Кубка России с подмосковным «Велесом». Игра пройдёт на тренировочной площадке «Спутник» на Тульском шоссе, 57 и начнётся в 18:30.
Также там, вероятно, состоятся и несколько матчей первенства России во втором дивизионе. Это связано с заменой газона в Анненках, рассказали в пресс-службе футбольного клуба.
Напомним, на площадке «Спутник» во время чемпионата мира тренировалась сборная «Сенегала». Трибуны там вмещают 500 зрителей.
Уважаемые читатели! А когда вы последний раз ходили на футбольный матч? Расскажите в комментариях!
|
«Калуга» проигрывает, Обнинск вырывается в лидеры 27.07.2018 09:05
С небес – на землю: футбол вернулся в Калугу 26.07.2018 14:04
По-акинфеевски: вратарь «Калуги» взял пенальти 19.07.2018 08:14
Открываем сезон: букмекеры ожидают победы соперников ФК «Калуга» 18.07.2018 10:42
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Кронштейн ДВС Nissan Almera N16 1.8
Кронштейн ДВС Nissan Almera N16 1.8 '
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: