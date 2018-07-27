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«Калуга» проигрывает, Обнинск вырывается в лидеры

27.07.2018 09:05 0 168 Дмитрий Ивьев

Вечером в четверг, 26 июля, «Калуга» и обнинский «Квант» провели матчи второго тура в рамках первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона.

Калужане в гостях не смогли ничего поделать с липецким «Металлургом» и уступили со счётом 0:1.

Гол, который пропустила «Калуга».

Обнинцы в свою очередь в гостях смогли победить брянское «Динамо» - 2:1.

Голы в матче «Динамо» и «Кванта».

После двух туров «Квант» расположился на втором месте, «Калуга» - на десятом.

В понедельник, 30 июля, обе команды из Калужской области стартуют в Кубке России. В соперниках – подмосковные «Велес» и «Долгопрудный».


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Тэги: спорт футбол фк калуга
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