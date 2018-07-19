По-акинфеевски: вратарь «Калуги» взял пенальти

В среду, 18 июля, стартовало первенство России по футболу во втором дивизионе. В стартовой игре ФК «Калуга» на выезде встречался с новомосковским «Химиком».
Как мы уже писали, это была вторая игра команд за пять дней http://www.kp40.ru/news/sport/50145/. В первой, товарищеской, соперники разошлись миром. Матч закончился нулевой ничьёй. С таким же счетом завершилась и вчерашняя встреча. Причём, стараниями вратаря калужан Романа Клюкина.
На 90-й минуте матча в его ворота назначили пенальти, но наш голкипер парировал удар соперника.
Заметно результативнее прошла игра в Обнинске, где местный «Квант», в этом сезоне дебютировавший во втором дивизионе, обыграл липецкий «Металлург». Наукоградцы забили по одному мячу в каждом тайме, а их соперник сумел ответить на это мячом под занавес встречи.
2:1 и «Квант» поднимается на четвертую строчку турнирной таблицы, а калужане обосновались на седьмой.
Кстати, в связи с выходом обнинцев в ПФЛ, нас ожидает калужское дерби. Первая игра между командами Калужской области состоится 6 октября в Обнинске, а ответная встреча в Калуге пройдет уже в следующем году - 18 мая.
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