По-акинфеевски: вратарь «Калуги» взял пенальти

В среду, 18 июля, стартовало первенство России по футболу во втором дивизионе. В стартовой игре ФК «Калуга» на выезде встречался с новомосковским «Химиком».

Как мы уже писали, это была вторая игра команд за пять дней http://www.kp40.ru/news/sport/50145/. В первой, товарищеской, соперники разошлись миром. Матч закончился нулевой ничьёй. С таким же счетом завершилась и вчерашняя встреча. Причём, стараниями вратаря калужан Романа Клюкина.

На 90-й минуте матча в его ворота назначили пенальти, но наш голкипер парировал удар соперника.

Заметно результативнее прошла игра в Обнинске, где местный «Квант», в этом сезоне дебютировавший во втором дивизионе, обыграл липецкий «Металлург». Наукоградцы забили по одному мячу в каждом тайме, а их соперник сумел ответить на это мячом под занавес встречи.

2:1 и «Квант» поднимается на четвертую строчку турнирной таблицы, а калужане обосновались на седьмой.

Кстати, в связи с выходом обнинцев в ПФЛ, нас ожидает калужское дерби. Первая игра между командами Калужской области состоится 6 октября в Обнинске, а ответная встреча в Калуге пройдет уже в следующем году - 18 мая.