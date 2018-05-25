«Калуга» проведёт последний матч в сезоне

Футбольный клуб «Калуга» в воскресенье, 27 мая, завершит сезон 2017/18 чемпионата России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона. В Волгограде наша команда сыграет с местным «Ротором-2».

В турнирной таблице место «Калуги» уже определилось – 12 из 14 команд. Игра в воскресенье не повлияет на итоговую позицию. В прошлом году «Калуга», напомним, была 10 из 13 команд.

Новый сезон в зоне «Центр» стартует в середине лета. Точные даты проведения игр и состав участников определятся чуть позже.