«Калуга» проведёт последний матч в сезоне

Футбольный клуб «Калуга» в воскресенье, 27 мая, завершит сезон 2017/18 чемпионата России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона. В Волгограде наша команда сыграет с местным «Ротором-2».
В турнирной таблице место «Калуги» уже определилось – 12 из 14 команд. Игра в воскресенье не повлияет на итоговую позицию. В прошлом году «Калуга», напомним, была 10 из 13 команд.
Новый сезон в зоне «Центр» стартует в середине лета. Точные даты проведения игр и состав участников определятся чуть позже.
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