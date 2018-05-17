«Калуга» проиграла последний домашний матч сезона

Футбольный клуб «Калуга» вечером в среду, 16 мая, провёл последний домашний матч в нынешнем сезоне. В игре с саратовским «Соколом» наша команда уступила со счётом 1:3.
Два гола «космонавты» пропустили уже в первые 7 минут. Третий – в концовке встречи. В составе «Калуги» отличился Юрий Дубровин.
В нынешнем сезоне у калужан остались две выездные игры: 20 мая в Москве против «Строгино», 27 мая в Волгограде против «Ротора-2».
Протокол матча:
16 мая. Калуга. Стадион «Анненки».
«Калуга» – «Сокол» – 1:3
Голы: Дубровин, 45 – Перченок, 5, Бугаенко, 7, Дудиков, 81 (с пенальти).
«Калуга»: Малыгин, Коноплев, Новиков, Ходырев, Хинчагов (Васильев, 78), Семин, Баранов (Маслаков, 84), Дубровин, Щербаков (Бурдыкин, 31), Юшин, Суханов.
«Сокол»: Крайков, Хабибуллин, Дудиков, Сериков, Барышников (Борисов, 86), Павлов, Шпитальный, Бутаков, Краснов (Захарян, 89), Перченок, Бугаенко (Кабутов, 64).
Предупреждены: Баранов, Коноплев, Дубровин – Павлов, Перченок.
Результаты остальных матчей тура:
«Ротор-2» (Волгоград) – «Строгино» (Москва) 0:4
«Химик» (Новомосковск) – «Металлург» (Липецк) 3:1
«Рязань» – «Сатурн» (Раменское) 3:3
«Динамо» (Брянск) – «Арарат» (Москва) 0:0
«Торпедо» (Москва) – «Зоркий» (Красногорск) 1:0
Турнирная таблица
|Клуб
|Игры
|Очки
|В
|Н
|П
|Мячи
|1
|"Арарат"
Москва
|24
|60
|18
|6
|0
|49-13
|2
|"Энергомаш"
Белгород
|24
|49
|14
|7
|3
|42-19
|3
|"Рязань"
Рязань
|24
|43
|13
|4
|7
|36-22
|4
|"Торпедо Москва"
Москва
|24
|41
|11
|8
|5
|42-19
|5
|"Металлург"
Липецк
|24
|39
|11
|6
|7
|31-33
|6
|"Зоркий"
Красногорск
|24
|37
|11
|4
|9
|38-26
|7
|"Строгино"
Москва
|24
|35
|11
|2
|11
|38-34
|8
|"Динамо-Брянск"
Брянск
|24
|34
|10
|4
|10
|32-25
|9
|"Сатурн"
Раменское
|24
|33
|9
|6
|9
|34-32
|10
|"Сокол"
Саратов
|24
|33
|9
|6
|9
|32-38
|11
|"Химик"
Новомосковск
|24
|28
|8
|4
|12
|28-34
|12
|"Калуга"
Калуга
|24
|20
|5
|5
|14
|19-34
|13
|"Зенит"
Пенза
|24
|11
|3
|2
|19
|12-71
|14
|"Ротор-Волгоград-2"
Волгоград
|24
|8
|2
|2
|20
|14-47
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