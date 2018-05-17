«Калуга» проиграла последний домашний матч сезона

Футбольный клуб «Калуга» вечером в среду, 16 мая, провёл последний домашний матч в нынешнем сезоне. В игре с саратовским «Соколом» наша команда уступила со счётом 1:3.

Два гола «космонавты» пропустили уже в первые 7 минут. Третий – в концовке встречи. В составе «Калуги» отличился Юрий Дубровин.

В нынешнем сезоне у калужан остались две выездные игры: 20 мая в Москве против «Строгино», 27 мая в Волгограде против «Ротора-2».

Протокол матча:

16 мая. Калуга. Стадион «Анненки».

«Калуга» – «Сокол» – 1:3

Голы: Дубровин, 45 – Перченок, 5, Бугаенко, 7, Дудиков, 81 (с пенальти).

«Калуга»: Малыгин, Коноплев, Новиков, Ходырев, Хинчагов (Васильев, 78), Семин, Баранов (Маслаков, 84), Дубровин, Щербаков (Бурдыкин, 31), Юшин, Суханов.

«Сокол»: Крайков, Хабибуллин, Дудиков, Сериков, Барышников (Борисов, 86), Павлов, Шпитальный, Бутаков, Краснов (Захарян, 89), Перченок, Бугаенко (Кабутов, 64).

Предупреждены: Баранов, Коноплев, Дубровин – Павлов, Перченок.

Результаты остальных матчей тура:

«Ротор-2» (Волгоград) – «Строгино» (Москва) 0:4

«Химик» (Новомосковск) – «Металлург» (Липецк) 3:1

«Рязань» – «Сатурн» (Раменское) 3:3

«Динамо» (Брянск) – «Арарат» (Москва) 0:0

«Торпедо» (Москва) – «Зоркий» (Красногорск) 1:0

Турнирная таблица