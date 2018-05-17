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«Калуга» проиграла последний домашний матч сезона

17.05.2018 09:10 4 495 Дмитрий Ивьев
«Калуга» проиграла последний домашний матч сезона

Футбольный клуб «Калуга» вечером в среду, 16 мая, провёл последний домашний матч в нынешнем сезоне. В игре с саратовским «Соколом» наша команда уступила со счётом 1:3.

Два гола «космонавты» пропустили уже в первые 7 минут. Третий – в концовке встречи. В составе «Калуги» отличился Юрий Дубровин.

В нынешнем сезоне у калужан остались две выездные игры: 20 мая в Москве против «Строгино», 27 мая в Волгограде против «Ротора-2».

Протокол матча:

16 мая. Калуга. Стадион «Анненки».

«Калуга» – «Сокол» – 1:3

Голы: Дубровин, 45 – Перченок, 5, Бугаенко, 7, Дудиков, 81 (с пенальти).

«Калуга»: Малыгин, Коноплев, Новиков, Ходырев, Хинчагов (Васильев, 78), Семин, Баранов (Маслаков, 84), Дубровин, Щербаков (Бурдыкин, 31), Юшин, Суханов.

«Сокол»: Крайков, Хабибуллин, Дудиков, Сериков, Барышников (Борисов, 86), Павлов, Шпитальный, Бутаков, Краснов (Захарян, 89), Перченок, Бугаенко (Кабутов, 64).

Предупреждены: Баранов, Коноплев, Дубровин – Павлов, Перченок.

Результаты остальных матчей тура:

«Ротор-2» (Волгоград) – «Строгино» (Москва) 0:4
«Химик» (Новомосковск) – «Металлург» (Липецк) 3:1
«Рязань» – «Сатурн» (Раменское) 3:3
«Динамо» (Брянск) – «Арарат» (Москва) 0:0
«Торпедо» (Москва) – «Зоркий» (Красногорск) 1:0

Турнирная таблица

  Клуб Игры Очки В Н П
Мячи
1 "Арарат"
Москва		 24 60 18 6 0 49-13
2 "Энергомаш"
Белгород		 24 49 14 7 3 42-19
3 "Рязань"
Рязань		 24 43 13 4 7 36-22
4 "Торпедо Москва"
Москва		 24 41 11 8 5 42-19
5 "Металлург"
Липецк		 24 39 11 6 7 31-33
6 "Зоркий"
Красногорск		 24 37 11 4 9 38-26
7 "Строгино"
Москва		 24 35 11 2 11 38-34
8 "Динамо-Брянск"
Брянск		 24 34 10 4 10 32-25
9 "Сатурн"
Раменское		 24 33 9 6 9 34-32
10 "Сокол"
Саратов		 24 33 9 6 9 32-38
11 "Химик"
Новомосковск		 24 28 8 4 12 28-34
12 "Калуга"
Калуга		 24 20 5 5 14 19-34
13 "Зенит"
Пенза		 24 11 3 2 19 12-71
14 "Ротор-Волгоград-2"
Волгоград		 24 8 2 2 20 14-47


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Тэги: спорт футбол фк калуга
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