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«Калуга» сыграет последний домашний матч в сезоне

16.05.2018 13:41 0 228 Дмитрий Ивьев
«Калуга» сыграет последний домашний матч в сезоне

Вечером в среду, 16 мая, футбольный клуб «Калуга» на стадионе в Анненках проведёт последний домашний матч в сезоне. В соперниках – саратовский «Сокол». Начало игры – в 18:30.

В турнирной таблице, напомним, калужане находятся на 12 позиции. «Сокол» - десятый.

Турнирная таблица

  Клуб Игры Очки В Н П
Мячи
1 "Арарат"
Москва		 23 59 18 5 0 49-13
2 "Энергомаш"
Белгород		 23 44 12 8 3 37-20
3 "Рязань"
Рязань		 23 42 13 3 7 33-19
4 "Металлург"
Липецк		 23 40 11 7 5 31-28
5 "Торпедо Москва"
Москва		 23 38 10 8 5 41-19
6 "Зоркий"
Красногорск		 23 37 11 4 8 38-25
7 "Динамо-Брянск"
Брянск		 23 33 10 3 10 32-25
8 "Строгино"
Москва		 23 32 10 2 11 34-34
9 "Сатурн"
Раменское		 23 32 9 5 9 31-29
10 "Сокол"
Саратов		 23 30 8 6 9 29-37
11 "Химик"
Новомосковск		 23 25 7 4 12 25-33
12 "Калуга"
Калуга		 23 20 5 5 13 18-31
13 "Зенит"
Пенза		 23 11 3 2 18 12-68
14 "Ротор-Волгоград-2"
Волгоград		 23 8 2 2 19 14-43


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Тэги: фк калуга спорт
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