«Калуга» сыграет последний домашний матч в сезоне

Вечером в среду, 16 мая, футбольный клуб «Калуга» на стадионе в Анненках проведёт последний домашний матч в сезоне. В соперниках – саратовский «Сокол». Начало игры – в 18:30.
В турнирной таблице, напомним, калужане находятся на 12 позиции. «Сокол» - десятый.
Турнирная таблица
|Клуб
|Игры
|Очки
|В
|Н
|П
|Мячи
|1
|"Арарат"
Москва
|23
|59
|18
|5
|0
|49-13
|2
|"Энергомаш"
Белгород
|23
|44
|12
|8
|3
|37-20
|3
|"Рязань"
Рязань
|23
|42
|13
|3
|7
|33-19
|4
|"Металлург"
Липецк
|23
|40
|11
|7
|5
|31-28
|5
|"Торпедо Москва"
Москва
|23
|38
|10
|8
|5
|41-19
|6
|"Зоркий"
Красногорск
|23
|37
|11
|4
|8
|38-25
|7
|"Динамо-Брянск"
Брянск
|23
|33
|10
|3
|10
|32-25
|8
|"Строгино"
Москва
|23
|32
|10
|2
|11
|34-34
|9
|"Сатурн"
Раменское
|23
|32
|9
|5
|9
|31-29
|10
|"Сокол"
Саратов
|23
|30
|8
|6
|9
|29-37
|11
|"Химик"
Новомосковск
|23
|25
|7
|4
|12
|25-33
|12
|"Калуга"
Калуга
|23
|20
|5
|5
|13
|18-31
|13
|"Зенит"
Пенза
|23
|11
|3
|2
|18
|12-68
|14
|"Ротор-Волгоград-2"
Волгоград
|23
|8
|2
|2
|19
|14-43
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