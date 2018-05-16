«Калуга» сыграет последний домашний матч в сезоне

Вечером в среду, 16 мая, футбольный клуб «Калуга» на стадионе в Анненках проведёт последний домашний матч в сезоне. В соперниках – саратовский «Сокол». Начало игры – в 18:30.

В турнирной таблице, напомним, калужане находятся на 12 позиции. «Сокол» - десятый.

Турнирная таблица