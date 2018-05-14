Калужане разгромили соперников в Смоленске

В Смоленске завершился всероссийский турнир по футболу. В нем принимали участие игроки 2006 года рождения. Команда спортивной школы «Калуга» под руководством тренера Дмитрия Головачева триумфально прошла весь турнирный путь. Наши игроки победили во всех семи матчах, в которых приняли участие. Общая разница забитых и пропущенных мячей 47-2. И это все при безобразном судействе смоленских арбитров.
- Это просто кошмар. Такого ужаса я просто не видел. О каком футболе вообще мы можем говорить, когда так грязно, хамски судят детей. Но нас это не остановило. Я горд своими детьми. Они показали такую игру, которую не разрушит ни один судья, - рассказал Дмитрий Головачев.
Команда спортшколы «Калуга» выиграла золотые медали в Смоленске. Лучшим бомбардиром стал Егор Акимов. Нападающий забил 14 голов в ворота соперников. Лучшим нападающим турнира признан Вячеслав Кисенков. А самым сильным футболистом среди всех команд стал калужанин Владислав Журавлев.
Теперь подопечные Дмитрия Головачева выступят в финальном турнире Ассоциации «Черноземье».
Автор: Николай ЕГОРОВ.
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