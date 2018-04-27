К нам приедет, к нам приедет Кулибали дорогой

27.04.2018 07:00 818

Вечером 22 апреля, в центральном матче второго круга «Серии А» туринский «Ювентус» принимал «Наполи», отстающий от «бьянконери» на четыре наб­ранных очка. Победа «партенопеи» возродила интригу в борьбе за чемпионство. На 90-й минуте «Наполи» заработал угловой. Кальехон выполнил подачу точно на Кулибали, а Калиду мощнейшим ударом головой вколотил мяч в сетку — 0:1!

После завершения поединка неа­политанцы сократили отставание от «старой синьоры» до одного набранного очка за четыре тура до окончания чемпионата. Учитывая тот факт, что у «бьянконери» более сложный календарь, к которому ещё можно приписать финал национального Кубка, то подопечные Сарри вплоть до последнего тура вполне могут лелеять надежду на завоевание скудетто. В 35-м туре «Ювентус» ожидает ещё один центральный матч — против миланского «Интера», а «Наполи» предстоит непростое сражение с «Фиорентиной».

Сенегальский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали, родился 20 июня 1991 года в Сен-Дье-де-Вож, Франция. Воспитанник клуба «Мец» начинал карьеру в бельгийском «Генке» и в 2013 году помог клубу выиграть Кубок Бельгии. Летом 2014 года Калиду перешёл в итальянский «Наполи». Контракт был подписан на четыре года. Сумма трансфера составила 10 млн. евро. В 2014 году Калиду вместе с «Наполи» стал обладателем Суперкубка Италии. Летом 2016 года Кулибали активно интересовался лондонский «Челси», но из-за завышенной суммы отступных со стороны президента неаполитанцев, футболист остался в Италии. После закрытия трансферного окна Калиду продлил контракт с «Наполи» до 2021 года. Сумма отступных составила 90 млн. евро. В 2015 году Калиду получил приглашение выступать за свою историческую родину — Сенегал.

Чемпионат мира-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Согласно официальной информации ФИФА, сборная Сенегала будет базироваться в нашем городе. Футболистов поселят в гостинице «SK Royal Hotel Kaluga» на улице Трамплинной. Для них подготовлены две тренировочные базы. Одна находится на Грабцевском шоссе, вторая — на Тульском шоссе.

Сборная Сенегала на данный момент занимает 23 место в рейтинге ФИФА — это лучший показатель среди африканских команд. В составе сборной, кроме Калиду Кулибали, играют такие именитые футболисты, как Садио Мане («Ливерпуль»), Шейху Куяте («Вест Хэм Юнайтед»), Бальде Кейта («Монако»), Диафра Сако («Ренн»).

На чемпионате мира-2018 сборная Сенегала сыграет минимум три матча: в Москве, Екатеринбурге и Самаре. Её соперниками на групповом этапе станут Польша, Япония и Колумбия.

Автор: Филипп АЛЕКСАНДРОВ.

Этот материал был опубликован в №17 газеты «Калужский перекресток» от 25.04.2018. Ещё больше интересных статей можно найти в элетронном архиве издания.