В Калугу приехало московское «Торпедо»

Вечером во вторник, 24 апреля, на стадионе в Анненках «Калуга» сыграет с московским «Торпедо» в рамках первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона.

Это будет второй матч калужан в весенней части турнира. В первой встрече на минувших выходных наши спортсмены обыграли красногорский «Зоркий» со счётом 1:0.

В турнирной таблице «Калуга» занимает 12 место, «Торпедо» - пятое.

Игра начнётся в 18:30.