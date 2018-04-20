«Калуга» сыграет впервые за 5 месяцев

Футбольный клуб «Калуга» в субботу, 21 апреля, на стадионе в Анненках проведёт первый с ноября прошлого года официальный матч. В рамках 20 тура первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона наши игроки встретятся с красногорским «Зорким».

В матче первого круга, который состоялся в сентябре, калужане уступили со счётом 1:2.

В турнирной таблице «Калуга» пока располагается на 12 месте, а «Зоркий» - на пятом.

Игра в Анненках начнётся в 14:00.