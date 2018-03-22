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Парни бьются за место в стартовом составе

22.03.2018 14:30 4 178
Парни бьются за место в стартовом составе

В это межсезонье футбольный клуб «Калуга» проводит только один южный сбор. Сильнейшая команда области находится в посёлке Небуг Краснодарского края. Главный тренер «космонавтов» Эдуард Викторович ДЁМИН подвёл промежуточные итоги тренировок.

— Эдуард Викторович, над чем работаете?

— Это первые тренировки на хороших полях, и здесь физическая подготовка стала определяющей. В первом матче с Ижевском были моменты, когда мы физически провалились, не все игроки выдержали 90 минут. Во второй части сбора основной упор делаем на тактические схемы. Будем постепенно подводить команду к официальным играм.

— В плане бытовых условий всем довольны?

— В нашем распоряжении два поля — естественное и искусственное. Условия более чем приличные. Также в нашем распоряжении бассейн и баня, где игроки восстанавливаются. Повезло и с погодой. Здесь ещё очень удачное месторас­положение — нет сильных ветров, чем обычно славится юг. Так что всё отлично.

— Как состояние здоровья футболистов, все ли в строю?

— Все 22 футболиста занимаются в общей группе. На территории комплекса есть медицинский восстановительный центр. Если возникает малейшая необходимость в каких-либо физиотерапевтических процедурах, мы сразу туда обращаемся. Дай Бог, чтобы обходилось без серьёзных повреждений. Выражаясь футбольным языком, мы не «убиваем» игроков, а готовим их планомерно, стараясь обойтись без мышечных травм.

— Как переносит нагрузки молодёжь?

— Молодым ребятам мы регулируем нагрузки. Пока заметен диссонанс в сравнении с опытными игроками. Но, главное, молодёжь старается, видно желание. Они находятся в плотном диалоге и с ветеранами команды, и с тренерским штабом. Я думаю, что толк из молодых будет.

— Каков распорядок тренировочного дня?

— В 7 утра — зарядка. Завтрак. С 10:30 до 12:00 — первая тренировка. Обед, отдых. С 16:30 до 18:00  — вечернее занятие. Потом ребята идут в бассейн или баню на восстановительные процедуры. Кроме того, вечером проводим тактические занятия. День расписан практически по минутам.

— Довольно длительная дорога до Абрау-Дюрсо не сказывается на игре и состоянии игроков?

— Конечно, три с половиной часа дороги в какой-то мере сказываются — затекают ноги. Но ребята всё прекрасно понимают, очень стараются, выкладываются, не жалея себя. В первой игре у нескольких человек даже ноги сводило. Кстати, игры проходят в нешуточной жёсткой борьбе. Люди сражаются за место в основном составе.

— Тот состав, что отыграл два матча с Ижевском, планируется как основной?

— По паре позиций ещё есть вопросы, но основная обойма у нас состоит из 14–15 человек. Могут быть незначительные изменения по позициям, связанные, например, с состоянием игрока, но глобальная задача определения основного состава уже решена.

Автор: Юлия ТАРАСЕНКО.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекресток» от 21.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.

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Тэги: спорт футбол фк калуга
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