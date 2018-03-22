Парни бьются за место в стартовом составе

В это межсезонье футбольный клуб «Калуга» проводит только один южный сбор. Сильнейшая команда области находится в посёлке Небуг Краснодарского края. Главный тренер «космонавтов» Эдуард Викторович ДЁМИН подвёл промежуточные итоги тренировок.
— Эдуард Викторович, над чем работаете?
— Это первые тренировки на хороших полях, и здесь физическая подготовка стала определяющей. В первом матче с Ижевском были моменты, когда мы физически провалились, не все игроки выдержали 90 минут. Во второй части сбора основной упор делаем на тактические схемы. Будем постепенно подводить команду к официальным играм.
— В плане бытовых условий всем довольны?
— В нашем распоряжении два поля — естественное и искусственное. Условия более чем приличные. Также в нашем распоряжении бассейн и баня, где игроки восстанавливаются. Повезло и с погодой. Здесь ещё очень удачное месторасположение — нет сильных ветров, чем обычно славится юг. Так что всё отлично.
— Как состояние здоровья футболистов, все ли в строю?
— Все 22 футболиста занимаются в общей группе. На территории комплекса есть медицинский восстановительный центр. Если возникает малейшая необходимость в каких-либо физиотерапевтических процедурах, мы сразу туда обращаемся. Дай Бог, чтобы обходилось без серьёзных повреждений. Выражаясь футбольным языком, мы не «убиваем» игроков, а готовим их планомерно, стараясь обойтись без мышечных травм.
— Как переносит нагрузки молодёжь?
— Молодым ребятам мы регулируем нагрузки. Пока заметен диссонанс в сравнении с опытными игроками. Но, главное, молодёжь старается, видно желание. Они находятся в плотном диалоге и с ветеранами команды, и с тренерским штабом. Я думаю, что толк из молодых будет.
— Каков распорядок тренировочного дня?
— В 7 утра — зарядка. Завтрак. С 10:30 до 12:00 — первая тренировка. Обед, отдых. С 16:30 до 18:00 — вечернее занятие. Потом ребята идут в бассейн или баню на восстановительные процедуры. Кроме того, вечером проводим тактические занятия. День расписан практически по минутам.
— Довольно длительная дорога до Абрау-Дюрсо не сказывается на игре и состоянии игроков?
— Конечно, три с половиной часа дороги в какой-то мере сказываются — затекают ноги. Но ребята всё прекрасно понимают, очень стараются, выкладываются, не жалея себя. В первой игре у нескольких человек даже ноги сводило. Кстати, игры проходят в нешуточной жёсткой борьбе. Люди сражаются за место в основном составе.
— Тот состав, что отыграл два матча с Ижевском, планируется как основной?
— По паре позиций ещё есть вопросы, но основная обойма у нас состоит из 14–15 человек. Могут быть незначительные изменения по позициям, связанные, например, с состоянием игрока, но глобальная задача определения основного состава уже решена.
Автор: Юлия ТАРАСЕНКО.
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