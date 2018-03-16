В Калугу — через Ереван и Бобруйск

16.03.2018 07:57 133

22-летний полузащитник Александр ЮШИН, прошедший школу московского «Спартака», подписал контракт с ФК «Калуга» на весеннюю часть Первенства России во Втором дивизионе.

— Александр, ты знаком с Антоном Ходыревым, тоже выпускником Академии «Спартака», который также подписал с «космонавтами» контракт?

— Наши родители дружат с детства! И я вслед за Антоном и его братом поступил в спортакадемию.

— Твоя команда «Спартак» 1995 г. р. чем славилась в столице?

— Мы часто попадали в призовую тройку. Не могу вспомнить, чтобы становились чемпионами, потому что не всё время я провёл в «Спартаке». В какой-то момент я ушёл оттуда и почти четыре года играл в школе «Спартак-2». Вернулся незадолго до выпуска, проведя в Академии последние полтора года.

— В твоём послужном списке значится несколько интересных команд, в том числе из Македонии.

— В македонский «Тетекс» я ездил на просмотр, прошёл там два сбора, однако из-за проблем с компенсацией не смог туда перейти. Не знаю, почему у меня в анкете значится этот клуб. Если бы я был заявлен, то пришлось бы платить «Спартаку».

— Как попал в Армению?

— У меня появился агент и предложил вариант с «Улиссом». Не скажу, что там футбол лучше, чем в России. В бытовом плане тоже не было ничего особенного. Ереван, правда, понравился, очень красивый город.

— Почему ушел из «Белшины»?

— К сожалению, команде не удалось удержаться в элите. А в Первой белорусской лиге легионерам играть не разрешают.

— Как приняли в «Калуге»?

— Понравилась атмосфера в коллективе. Меня всё устраивает. С ребятами быстро нашёл общий язык. Потихоньку налаживается взаимопонимание на поле.

— Через товарищеские матчи можно набрать форму и наиграть связи?

— Условия для тренировок у нас, конечно, тяжёлые, но когда мы выходим на игру на зелёный газон, начинается совсем другой футбол. Проявляются какие-то моменты взаимодействия: забегания, подстраховка.

— Сборы станут определяющим отрезком подготовки?

— Да, должно быть так. Сборы — самое необходимое перед началом сезона. Нужно на­играть связи в защите и в атаке, перемещения, должна быть поставлена командная игра.

— «Калуга» сейчас находится внизу турнирной таб­лицы. Для тебя это имеет какое-то значение?

— Для меня это не является определяющим фактором. Хочется играть! Показать характер, всё, на что я способен. И вместе постараться подняться как можно выше.

Автор: Николай ЕГОРОВ.

Эта статья была публикована в №11 газеты «Калужский перекресток» от 14.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.