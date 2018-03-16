Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Пятница, 16 марта
$ 56.94 0.00
70.53 0.38
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

В Калугу — через Ереван и Бобруйск

16.03.2018 07:57 0 133
В Калугу — через Ереван и Бобруйск

22-летний полузащитник Александр ЮШИН, прошедший школу московского «Спартака», подписал контракт с ФК «Калуга» на весеннюю часть Первенства России во Втором дивизионе.

— Александр, ты знаком с Антоном Ходыревым, тоже выпускником Академии «Спартака», который также подписал с «космонавтами» контракт?

— Наши родители дружат с детства! И я вслед за Антоном и его братом поступил в спортакадемию.

— Твоя команда «Спартак» 1995 г. р. чем славилась в столице?

— Мы часто попадали в призовую тройку. Не могу вспомнить, чтобы становились чемпионами, потому что не всё время я провёл в «Спартаке». В какой-то момент я ушёл оттуда и почти четыре года играл в школе «Спартак-2». Вернулся незадолго до выпуска, проведя в Академии последние полтора года.

— В твоём послужном списке значится несколько интересных команд, в том числе из Македонии.

— В македонский «Тетекс» я ездил на просмотр, прошёл там два сбора, однако из-за проблем с компенсацией не смог туда перейти. Не знаю, почему у меня в анкете значится этот клуб. Если бы я был заявлен, то пришлось бы платить «Спартаку».

— Как попал в Армению?

— У меня появился агент и предложил вариант с «Улиссом». Не скажу, что там футбол лучше, чем в России. В бытовом плане тоже не было ничего особенного. Ереван, правда, понравился, очень красивый город.

— Почему ушел из «Белшины»?

— К сожалению, команде не удалось удержаться в элите. А в Первой белорусской лиге легионерам играть не разрешают.

— Как приняли в «Калуге»?

— Понравилась атмосфера в коллективе. Меня всё устраивает. С ребятами быстро нашёл общий язык. Потихоньку налаживается взаимопонимание на поле.

— Через товарищеские матчи можно набрать форму и наиграть связи?

— Условия для тренировок у нас, конечно, тяжёлые, но когда мы выходим на игру на зелёный газон, начинается совсем другой футбол. Проявляются какие-то моменты взаимодействия: забегания, подстраховка.

— Сборы станут определяющим отрезком подготовки?

— Да, должно быть так. Сборы — самое необходимое перед началом сезона. Нужно на­играть связи в защите и в атаке, перемещения, должна быть поставлена командная игра.

— «Калуга» сейчас находится внизу турнирной таб­лицы. Для тебя это имеет какое-то значение?

— Для меня это не является определяющим фактором. Хочется играть! Показать характер, всё, на что я способен. И вместе постараться подняться как можно выше.

Автор: Николай ЕГОРОВ.

Эта статья была публикована в №11 газеты «Калужский перекресток» от 14.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт
Еще новости из рубрики «Спорт»

Артамонов объяснил, почему всё ещё не начали строить Дворец спорта 15.03.2018 13:05

Чиновники рассказали, сколько стоит реконструкция сквера Волкова 13.03.2018 11:45

Чиновникам дали три месяца на сдачу норм ГТО 12.03.2018 15:02

Снова провал: Дворец спорта в Калуге по-прежнему некому строить 05.03.2018 09:28

Уплотнитель снега за 16 миллионов подарили калужскому «Орлёнку» 26.02.2018 11:11


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 18 марта, 11:00
Выставка-раздача кошек
Областной Молодежный центр
сб 24 марта, 13:00
Настольные ролевые игры. Третья встреча
Городской Досуговый центр
сб 24 марта, 17:00
«Дети режиссера Станиславского»
Силикатный, ДК
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 14 апреля, 14:00
Тотальный диктант в Калуге
Калуга
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

сб 17 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 17 марта, 11:00
«Совушка». Мастер-класс по керамике
English Formula, школа
сб 17 марта, 13:00
Мастер-класс «В ожидании весны»
English Formula, школа
сб 17 марта, 14:30
Детский праздник с анимационной программой
Победа, Кафе-Бар-Буфет

Концерты

пт 16 марта, 21:00
ПРОСПЕКТ & The Outside Doors & ЭЙФОРИ.Я
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 17 марта, 19:00
Фестиваль аргентинского танго
Дом музыки
сб 17 марта, 19:00
Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ и Рада РАЙ. "Снова вместе"
Арена КТЗ, ДК
сб 17 марта, 19:00
Крис Аивер
Андеграунд Кафе

Кино

Чёрная Пантера
Tomb Raider: Лара Крофт
Селфи из ада
Шерлок Гномс
Новости компаний

«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента

За пять лет МРСК Центра и Приволжья инвестировала в развитие электосетевого комплекса Калужской области 8,5 млрд. рублей

Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки – благодаря проекту с admitad

МРСК Центра и Приволжья в 2017 году дополнительно направила на повышение надежности районных электросетей в Калужской области более 826 млн. рублей

Опросы
На калужских дорогах хотят установить больше камер. А на вашу манеру вождения камеры влияют? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Новости партнеров

Рейтинг автосервисов Санкт Петербурга. Какой самый лучший?

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.