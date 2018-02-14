Калужский горнолыжник уехал с Олимпиады

Калужский горнолыжник Александр Андриенко упал на тренировке в корейском Пхенчхане и не сможет выступить на Олимпиаде. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

- Саша травмировался во время тренировки слалома-гиганта, дисциплины, в которой ему через несколько дней уже предстояло стартовать на Олимпиаде, - прокомментировал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид МЕЛЬНИКОВ. - Травма достаточно серьезная: у Андриенко диагностирован надрыв боковых связок колена, повреждено также подколенное сухожилие. Полного разрыва связок нет, поэтому хирургическое вмешательство, скорее всего, не потребуется, лечение будет консервативным. Но при этом - достаточно длительным. На Олимпиаде он, разумеется, выступить не может, сегодня он вылетает в Москву, где начнет курс лечения с последующей реабилитацией, - отметил Леонид Мельников.

Напомним, Андриенко должен был стать единственным представителем Калужской области на Играх.

Днем ранее во время соревнований в альпийской комбинации упал и получил травму ещё один российский горнолыжник - Павел Трихичев.