Калужский горнолыжник уехал с Олимпиады

Калужский горнолыжник Александр Андриенко упал на тренировке в корейском Пхенчхане и не сможет выступить на Олимпиаде. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».
- Саша травмировался во время тренировки слалома-гиганта, дисциплины, в которой ему через несколько дней уже предстояло стартовать на Олимпиаде, - прокомментировал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид МЕЛЬНИКОВ. - Травма достаточно серьезная: у Андриенко диагностирован надрыв боковых связок колена, повреждено также подколенное сухожилие. Полного разрыва связок нет, поэтому хирургическое вмешательство, скорее всего, не потребуется, лечение будет консервативным. Но при этом - достаточно длительным. На Олимпиаде он, разумеется, выступить не может, сегодня он вылетает в Москву, где начнет курс лечения с последующей реабилитацией, - отметил Леонид Мельников.
Напомним, Андриенко должен был стать единственным представителем Калужской области на Играх.
Днем ранее во время соревнований в альпийской комбинации упал и получил травму ещё один российский горнолыжник - Павел Трихичев.
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