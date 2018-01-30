Объявлена дата проведения «Лыжни России»

В субботу, 10 февраля, на территории спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в Калуге пройдёт XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Регистрация участников начнётся в 9:00, первые старты – в 11:00.

Как рассказали нам 30 января организаторы, каждый участник должен представить следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении;

полис обязательного медицинского страхования;

медицинское заключение;

полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

согласие на обработку персональных данных.

Всего в Калуге ожидается около 5 тысяч участников.