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Объявлена дата проведения «Лыжни России»

30.01.2018 16:15 2 886 Дмитрий Ивьев
Объявлена дата проведения «Лыжни России»

В субботу, 10 февраля, на территории спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в Калуге пройдёт XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Регистрация участников начнётся в 9:00, первые старты – в 11:00.

Как рассказали нам 30 января организаторы, каждый участник должен представить следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • медицинское заключение;
  • полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
  • согласие на обработку персональных данных.

Всего в Калуге ожидается около 5 тысяч участников.


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Тэги: спорт лыжня россии

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