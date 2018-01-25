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Калужские заключённые обставили тренировочные базы к чемпионату мира по футболу

25.01.2018 16:04 7 1480 Елена Французова
Калужские заключённые обставили тренировочные базы к чемпионату мира по футболу

В Калуге заключенные колонии-поселения №6 сделали шкафы и офисную мебель для тренировочных баз на Тульском и Грабцевском шоссе.

- Два месяца производственный сектор учреждения трудился над изготовлением изделий из ламинированной ДСП, - сообщает в четверг, 25 января, пресс-служба управления ФСИН по Калужской области. - В результате было изготовлено мебели на сумму порядка 2 миллионов рублей. В настоящее время изделия, которые соответствуют всем требованиям и пожеланиям, как спортсменов, так и администрации, устанавливаются на тренировочных базах.

Чемпионат мира по футболу, напомним, пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. В Калуге к турниру построены две тренировочные базы. По нашей информации, в нашем городе во время турнира разместится сборная Сенегала. Однако официально в министерстве спорта эти данные пока не подтверждают.


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Тэги: спорт футбол

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