Калужские заключённые обставили тренировочные базы к чемпионату мира по футболу

В Калуге заключенные колонии-поселения №6 сделали шкафы и офисную мебель для тренировочных баз на Тульском и Грабцевском шоссе.
- Два месяца производственный сектор учреждения трудился над изготовлением изделий из ламинированной ДСП, - сообщает в четверг, 25 января, пресс-служба управления ФСИН по Калужской области. - В результате было изготовлено мебели на сумму порядка 2 миллионов рублей. В настоящее время изделия, которые соответствуют всем требованиям и пожеланиям, как спортсменов, так и администрации, устанавливаются на тренировочных базах.
Чемпионат мира по футболу, напомним, пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. В Калуге к турниру построены две тренировочные базы. По нашей информации, в нашем городе во время турнира разместится сборная Сенегала. Однако официально в министерстве спорта эти данные пока не подтверждают.
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