Калужские заключённые обставили тренировочные базы к чемпионату мира по футболу

В Калуге заключенные колонии-поселения №6 сделали шкафы и офисную мебель для тренировочных баз на Тульском и Грабцевском шоссе.

- Два месяца производственный сектор учреждения трудился над изготовлением изделий из ламинированной ДСП, - сообщает в четверг, 25 января, пресс-служба управления ФСИН по Калужской области. - В результате было изготовлено мебели на сумму порядка 2 миллионов рублей. В настоящее время изделия, которые соответствуют всем требованиям и пожеланиям, как спортсменов, так и администрации, устанавливаются на тренировочных базах.

Чемпионат мира по футболу, напомним, пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. В Калуге к турниру построены две тренировочные базы. По нашей информации, в нашем городе во время турнира разместится сборная Сенегала. Однако официально в министерстве спорта эти данные пока не подтверждают.