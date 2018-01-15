Четыре футболиста покинули «Калугу»

Состав футбольного клуба «Калуга» покинули четыре футболиста. В весенне-летней части сезона наша команда будет обходиться без Ивана Родина, Владимира Отмахова, Артема Махоты и Владимира Есина, сообщает пресс-служба клуба.
При этом в понедельник, 15 января, стало известно, что контракт с «Калугой» подписал 27-летний вратарь Александр Малыгин. Ранее он выступал в подмосковных «Подолье», «Витязе» и «Металлисте».
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