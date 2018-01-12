Скончался Владислав Манохин

В пятницу, 12 января, ушел из жизни тренер калужской ДЮСШ «Торпедо» Владислав Егорович Манохин. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Калуга».

- Он сделал очень многое для ребят, был частью их жизни, воспитал отличных игроков и будущих мужчин, - говорится в сообщении клуба. - Он повлиял на многие судьбы своих воспитанников и смог направить на правильный путь свои команды. Он был им отцом. Он просто жил детьми.

5 февраля Владиславу Манохину исполнился бы 41 год.