Марат Измайлов не приедет на игру в Калугу

Известный российский футболист Марат Измайлов не приедет в Калугу в составе московского «Арарата» на игру, запланированную на 21 октября. Во вторник, 26 сентября, стало известно, что спортсмен разорвал контракт со столичным клубом.
За время выступления во втором дивизионе Измайлов, который пять дней назад отпраздновал 35-летие, провёл 4 матча, в которых забил 2 мяча.
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