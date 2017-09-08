Калужане выиграли три медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Недавно в США завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Спортсмены из Калужской области завоевали три награды.
Дарья Ефимцева из Обнинска выиграла золото в весовой категории свыше 84 кг.
Анастасия Минаева из Малоярославца стала второй в весовой категории свыше 84 кг среди юниорок.
Илья Маричев был вторым среди юношей в весовой категории до 53 кг.
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