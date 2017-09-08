Калужане выиграли три медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Недавно в США завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. Спортсмены из Калужской области завоевали три награды.

Дарья Ефимцева из Обнинска выиграла золото в весовой категории свыше 84 кг.

Анастасия Минаева из Малоярославца стала второй в весовой категории свыше 84 кг среди юниорок.

Илья Маричев был вторым среди юношей в весовой категории до 53 кг.