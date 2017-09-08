«Калуга» сыграет с «Зорким»

Вечером в пятницу, 8 сентября, футбольный клуб «Калуга» сыграет в Красногорске с местным «Зорким». Начала матча в 19:00.
В турнирной таблице красногорцы отстают от «Калуги» на 2 очка.
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