Массовый забег перенесли на улицу Кирова

Традиционные соревнования по бегу «Кросс Нации» пройдут в Калуге в субботу, 16 сентября. Раньше спортсмены бегали по улице Генерала Попова, однако в этот раз местом соревнования станет улица Кирова – участок от между улицами Московской и Рылеева. В пятницу, 8 сентября, об этом нам рассказали в пресс-службе правительства.

В прошлом году в Калуге насчитали более 5000 участников. Можно предположить, что не меньше их соберётся и сейчас.

Как сообщают организаторы, каждый участник забега должен предоставить следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении;

полис обязательного медицинского страхования;

справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье;

полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

согласие на обработку персональных данных.

По неофициальным данным, движение для всех видов транспорта будет закрыто на улице Кирова с 9:00.