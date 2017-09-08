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Массовый забег перенесли на улицу Кирова

08.09.2017 12:37 30 1867 Дмитрий Ивьев
Массовый забег перенесли на улицу Кирова

Традиционные соревнования по бегу «Кросс Нации» пройдут в Калуге в субботу, 16 сентября. Раньше спортсмены бегали по улице Генерала Попова, однако в этот раз местом соревнования станет улица Кирова – участок от между улицами Московской и Рылеева. В пятницу, 8 сентября, об этом нам рассказали в пресс-службе правительства.

В прошлом году в Калуге насчитали более 5000 участников. Можно предположить, что не меньше их соберётся и сейчас.

Как сообщают организаторы, каждый участник забега должен предоставить следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье;
  • полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
  • согласие на обработку персональных данных.

По неофициальным данным, движение для всех видов транспорта будет закрыто на улице Кирова с 9:00.


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Тэги: спорт кросс нации

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