Кря-кря: перед матчем «Калуга» - «Динамо» в сети появилась утка об отравлении брянчан

В субботу, 2 сентября, ФК «Калуга» проводит свой очередной матч в рамках Первенства России во втором дивизионе. В гости к калужанам приедет «Динамо» из Брянска. Однако накануне матча, 1 сентября, в сети появилась новость о том, что главный тренер брянского «Динамо» Софербий Ешугов заявил о ЧП в команде – половина основного состава брянчан слегли с отравлением. Мол, врачи разбираются в причинах, а тренерский штаб ломает голову над составом и даже подумывает об отмене матча.
Однако как сообщили нам в пресс-службе ФК «Калуга», никаких официальных уведомлений от соперника калужан об отмене или переносе матча, наш клуб не получал. Мало того, новость от отравлении оказалось фейком.
По словам пресс-атташе «космонавтов» Олега Слуцкого, он связался с представителями брянского «Динамо», которые сообщили, что никто ничем не травился, игроки в порядке и готовы к бою.
Кстати, этот матч изначально должен был пройти сегодня, 1 сентября. Однако калужскому клубу удалось договориться о переносе игры на гораздо более комфортный для болельщиков день. Она состоится в субботу, 2 сентября, в 17:00.
К назначенному часу калужан ждут на стадионе в Анненках поддержать нашу команду, которая в случае победы может вернуться на вторую строчку турнирной таблицы. Сейчас калужане с 11 очками занимают 4 строчку. У лидера зоны - «Арарата» - 16, а у «Рязани», идущей второй, 13 очков.
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