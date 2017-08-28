Ворота «Калуги» торпедировали в добавленное время

В пятницу, 25 августа, ФК «Калуга» на выезде досадно уступил в московскому «Торпедо». На протяжении всей игры шла равная борьба, а во втором тайме калужане завладели инициативой и вполне могли отличиться. Однако забить «космонавтам» не удалось.
А в конце встречи «Торпедо» устроило настоящий штурм наших ворот, который, увы, принёс свои плоды. Уже в добавленное время москвичи распечатали-таки ворота калужан.
0:1 и «Калуга» со второго места скатилась сразу на четвёртое. Следующий матч калужане проведут на своём поле. В гости к нам едет брянское «Динамо».
|Клуб
|И
|О
|1
|Арарат
|6
|16
|2
|Рязань
|6
|13
|3
|Сатурн
|6
|12
|4
|Калуга
|6
|11
|5
|Металлург
|6
|11
|6
|Торпедо Москва
|6
|11
|7
|Строгино
|5
|9
|8
|Динамо-Брянск
|5
|6
|9
|Зоркий
|6
|6
|10
|Энергомаш
|6
|6
|11
|Сокол
|6
|5
|12
|Ротор-Волгоград-2
|6
|3
|13
|Химик
|6
|3
|14
|Зенит
|6
|3
|
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