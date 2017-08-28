Ворота «Калуги» торпедировали в добавленное время

28.08.2017 09:10 486

В пятницу, 25 августа, ФК «Калуга» на выезде досадно уступил в московскому «Торпедо». На протяжении всей игры шла равная борьба, а во втором тайме калужане завладели инициативой и вполне могли отличиться. Однако забить «космонавтам» не удалось.

А в конце встречи «Торпедо» устроило настоящий штурм наших ворот, который, увы, принёс свои плоды. Уже в добавленное время москвичи распечатали-таки ворота калужан.

0:1 и «Калуга» со второго места скатилась сразу на четвёртое. Следующий матч калужане проведут на своём поле. В гости к нам едет брянское «Динамо».