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Ворота «Калуги» торпедировали в добавленное время

28.08.2017 09:10 4 486
Ворота «Калуги» торпедировали в добавленное время

В пятницу, 25 августа, ФК «Калуга» на выезде досадно уступил в московскому «Торпедо». На протяжении всей игры шла равная борьба, а во втором тайме калужане завладели инициативой и вполне могли отличиться. Однако забить «космонавтам» не удалось.

А в конце встречи «Торпедо» устроило настоящий штурм наших ворот, который, увы, принёс свои плоды. Уже в добавленное время москвичи распечатали-таки ворота калужан.

0:1 и «Калуга» со второго места скатилась сразу на четвёртое. Следующий матч калужане проведут на своём поле. В гости к нам едет брянское «Динамо».

  Клуб И О
1 Арарат 6 16
2 Рязань 6 13
3 Сатурн 6 12
4 Калуга 6 11
5 Металлург 6 11
6 Торпедо Москва 6 11
7 Строгино 5 9
8 Динамо-Брянск 5 6
9 Зоркий 6 6
10 Энергомаш 6 6
11 Сокол 6 5
12 Ротор-Волгоград-2 6 3
13 Химик 6 3
14 Зенит 6 3


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Тэги: спорт футбол

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