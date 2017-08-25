Игорь РУКАВИШНИКОВ: «Мечтаю, чтобы мой воспитанник играл в сборной России»

И мечты молодого тренера ДЮСШ «Калуга» вполне могут стать реальностью, поскольку среди его подопечных немало талантливых, трудолюбивых мальчишек.
А 12-летнего Тимура КИМА не так давно приметили столичные специалисты. За короткий срок бывший капитан юных «космонавтов» стал лучшим бомбардиром «Спартака‑2005» и сегодня считается одним из лучших игроков Москвы своего возраста.
- Игорь Александрович, вы тренируете три возрастные группы: 2000, 2005 и 2010 годов рождения. Но есть ещё «Калуга-KIDS». Что это такое?
- Скажем так, это футбольный детский сад, где на базе спортзала «Динамо»я занимаюсь с детьми от 5 до 7 лет. В работе с детьми самые трудные - первые годы обучения. Дети в этом возрасте не осознают, что это им действительно нужно. Вот тут-то и важно вовремя разглядеть, когда загорятся глаза. Родители тех мальчишек, кто проявил себя и полюбил футбол ещё больше, уже могут с полным основанием переводить детей в ДЮСШ «Калуга».
- Вы один из наиболее образованных спортивных педагогов молодого поколения. Диплома учителя физкультуры Калужского педучилища вам было недостаточно?
- Конечно! Там я получил начальное профессиональное образование. Поэтому после педучилища учился в КГУ им. Циолковского, а потом закончил Санкт-Петербургскую академию им. Лесгафта.
- Вам, как футболисту и тренеру, какая школа ближе - испанская, итальянская, немецкая или английская?
- Испанская! С её сумасшедшими скоростями и невероятной техникой! Там, насколько я знаю, все упражнения идут через мяч. Кстати, в ДЮСШ московского «Локомотива» детей тренируют по наработкам школы «Барселоны». Я общаюсь со столичными коллегами, пользуюсь их конспектами.
С трофеем.
- Удаётся ли бывать на семинарах в европейских детских футбольных школах?
- Безусловно, учиться необходимо на протяжении всей жизни. Неоднократно ездил на российские курсы повышения квалификации. Один раз удалось побывать в школе немецкого клуба «Вольсбург». Очень хотелось бы общаться с коллегами из ведущих европейских клубов, смотреть, как они работают. Однако подобное дорогостоящее обучение требует серьёзного финансирования. На собственные средства такие семинары не осилить.
- Игорь Александрович, поделитесь своими педагогическими секретами. Наверняка они у вас есть. Недаром же ваши воспитанники побеждают и становятся призёрами разных российских и областных турниров.
С семьёй в редкие дни отдыха.
- Нет секретов. Просто надо быть внимательным к каждому воспитаннику, понимать его психологию, физиологию, настроение. К каждому ребёнку, подростку и юноше требуется индивидуальный подход.
- А чему больше надо уделять внимания в детстве - умению мыслить тактически или заниматься исключительно развитием техники, чего так не хватает нашим отечественным взрослым футболистам.
- До 12 лет, безусловно, нужно развивать технику. Затем добавлять физическую нагрузку, развивать атлетику. И тут уже необходимо учить тактике и стратегии, чтобы к 15–16 годам техничный, думающий футболист умел правильно ориентироваться на поле, просчитывать свои ходы и предугадывать действия партнёров.
- Жена поддерживает вас в вашей непростой и не шибко денежной профессии?
- Анастасия - настоящая жена-декабристка. Её работа картографа никак не связана с футболом. Но она всегда, на всех турнирах, рядом со мной. Сейчас Настя находится в декретном отпуске. Но, если я с командой еду в другой город, она собирает детей и отправляется вслед за нами. Поддерживает, подбадривает, воодушевляет… Это дорогого стоит.
- Старшей дочери Марии - 9 лет. А близнецам Александру и Алексею ещё нет и года. Рано, конечно, ещё планировать их будущее. Однако собираетесь ли делать из парней футбольных звёзд?
Станут ли футболистами близнецы Саня и Лёха?
- Если у меня не получилось выступать на уровне Премьер-лиги или хотя бы Первого дивизиона, то это совсем не значит, что я должен компенсировать свою игровую несостоятельность за счёт своих детей. Конечно, постараюсь тактично направить их внимание на футбол. А дальше посмотрим… Проявят интерес - будем заниматься. Может быть, им понравится другой вид спорта. Нет - значит будут искать своё истинное предназначение в этом мире. А мы с женой будем им помогать. Главное, чтобы они росли здоровыми, спортивными и понимали, что такое хорошо и что такое плохо.
- Есть заветная профессиональная мечта?
- Мечтаю, чтобы один из моих воспитанников играл, как минимум, в Премьер-лиге, а максимум - в сборной России.
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