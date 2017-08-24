Битой по рюхам

В День физкультурника в Калуге состоялось Открытое первенство города по городкам, и это стало хорошим поводом поговорить о том, нужен ли горожанам городошный корт.

Неслыханная щедрость

Когда в прошлом году на страницах нашей газеты появилась новость о том, что власти собираются построить в Калуге корт для игры в городки за 20 миллионов рублей, я долго не верил, что это правда. Ну в самом деле, городки - это ведь довольно нехитрая игра, что-то вроде боулинга, только вместо шаров - палка, а вместо кеглей - тоже палки, только поменьше. Что там может стоить 20 миллионов? «Не 20, а 16!» - успокаивали меня коллеги. Чиновникам удалось сэкономить:

- Мы убрали многие нюансы, которые можно было, конечно, сделать, решили подешевле - сэкономить на материалах, при этом мы договорись и с заводом, который делает нам металл. Он нам сделает подешевле, - рассказывал тогдашний начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев.

Похвальная рачительность! Но щедрость все равно неслыханная! Было, правда, опасение (или надежда), что корт, как и другой проект Лыпарева, Губернский парк на Правом берегу, останется недоделанным из-за нехватки денег или энтузиазма. Но - нет, корт построили на Грабцевском шоссе - за площадью Маяковского.

И вот тут стало немного страшно. Было совершенно непонятно, чего ждать дальше. Какое еще неслыханное применение бюджетным деньгам найдут наши чиновники? Появится ли в Калуге стадион для игры в дурака, бассейн для бросания блинчиков или многофункциональный комплекс для игры в сифу, стеночки и жмурки?

Однако вместо этих новостей пришла другая: «Бывшего заместителя городского головы Калуги Андрея Лыпарева задержали в Москве». Официально причины задержания никто не называл, а неофициально говорили, что Андрея Николаевича в столице догнали какие-то калужские «грешки». Что там и как - следствие покажет, а пока появился повод узнать, как идут дела у городошников на новой площадке.

Памятник бюрократии

Жарким субботним утром на корте шла неторопливая подготовка к Открытому первенству города: судьи в тени навесов готовили списки участников, спортсмены разминались, бросая окованные железом биты в рюхи (это маленькие цилиндрики, из которых фигуры составляются), телевизионщики ждали возможности отснять с кем-нибудь синхрон и свалить. Зрителей не было. Самих спортсменов тоже было совсем немного: вместе с командами из Сухиничей и Обнинска - человек 20–25.

Я воспользовался моментом и отвлёк от подготовки председателя регионального отделения Федерации городошного спорта России Алексея Земскова - человека, который сам больше 40 лет играет в городки и других агитирует.

- Раньше, в 70-х, на областные соревнования приезжало по 30 команд. Почти с каждого района приезжали, да и в самой Калуге их было не меньше десяти. «Турбинка», КЭМЗ, Моторостроительный завод, Машзавод - везде находились городошники, - вспоминает Алексей Николаевич, - соревновались мы тогда или в сквере Волкова, или возле бассейна «Дельфин». Тогда там были городошные площадки, но потом их убрали.

Ещё работая на Машзаводе, Алексей Николаевич добился от руководства выделения земли и материалов для строительства и собственными руками соорудил городошную площадку. С городскими властями ему пришлось провозиться 20 лет.

- Сколько уже руководителей города сменилось? Ко всем ходил, всем писал. Все мне обещали и никто ничего не сделал, - рассказывает Земсков. - Только Горобцов и Лыпарев смогли столкнуть дело с мёртвой точки.

Проект корта разработали в Федерации городошного спорта России, в Калуге его, как говорилось выше, удешевили: вычеркнули раздевалки, композитные материалы и прочие излишества и приступили к строительству. Место, правда, выбрали не совсем удачно: площадку с одной стороны пришлось опускать, а с другой - поднимать плюс там оказались закопаны какие-то неучтённые электрические кабели, из-за которых два раза останавливали стройку и даже едва не погиб рабочий. Но в итоге корт получился всем на зависть. Из всех регионов только москвичи могут похвастаться такой площадкой, но москвичи не считаются. Даже чемпионат Грозного проходит на школьном дворе.

Посетивший площадку заместитель председателя Федерации городошного спорта России Андрей Голованов даже выразил желание провести у нас в Калуге соревнование всероссийского масштаба. Но площадка стоит уже год, а соревнований всё нет. Дело в том, что сама ФГСР не может аккредитовать лучший в стране городошный корт. Знаете почему? Дело в том, что по регламенту федерации площадка должна быть стационарной, должна быть объектом недвижимости. «А она что, движимая?» - спросите вы меня. Да! По документам, составленным в городской администрации, городошный корт - движимый объект.

- Кто-то ошибся, так мне сказали, - разводит руками Алексей Николаевич, - с прошлого октября не могут в недвижимый фонд перевести, я уж сколько раз ходил!

Вдумайтесь: в объект вбухали 16 миллионов бюджетных денег и не смогли грамотно бумагу составить Что это, как не памятник отечественной бюрократии?

Победили сильнейшие

Состязания тем временем шли полным ходом, тяжёлые биты с грохотом влетали в городки и если рюхи разлетались, судьи внимательно записывали результат в ведомости. Понять, кто лидирует, а кто отстаёт, непосвященному человеку поначалу трудно, но со временем понимаешь, что к чему. В целом состязание было довольно упорным, без явных фаворитов и аутсайдеров. В личном зачёте места распределились следующим образом: третье место занял калужанин Геннадий Яковлев. Второе - спортсмен из Обнинска Виталий Андрианов, а чемпионом стал представитель Сухиничей Евгений Сорокин. В командном зачёте места распределились точно так же: «Сухиничи» - первое, «Обнинск» - второе, «Калуга» - третье место.

Давайте поиграем

Так всё-таки много или мало потратили на строительство городошной площадки? С одной стороны - нормально. На годовое содержание некоторых ДЮСШ город выделяет такие же или сопоставимые суммы. Да и достижения у калужских городошников есть. Наша команда дважды занимала третье место на чемпионате России среди ветеранов, на протяжении трех лет (2014–16) находится в призовой тройке Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта, а Земсков на чистом энтузиазме воспитал трёх мастеров спорта.

В конце концов, в гонках «Формулы‑1» тоже чуть больше двадцати пилотов, а денег на них тратят гораздо больше.

С другой стороны, не лучше ли было вместо одной дорогостоящей площадки построить несколько подешевле и подоступнее для горожан? Вон в городе Нововятске Кировской области буквально на прошлой неделе открыли городошную площадку, соответствующую всем требованиям ФГСР, недвижимую, всего за 50 тысяч спонсорских, а не бюджетных денег.

Может быть, тогда число участников было бы больше, а их средний возраст несколько моложе, ведь как говорит Алексей Земсков: «В городки можно играть от 5 и до 95 лет».

С третьей стороны, площадку уже построили, и чтобы она не простаивала, нам с вами, дорогие калужане, нужно серьёзно взяться за возрождение городошного спорта в нашем городе. Для этого достаточно уточнить у Алексея Земскова, когда будут занятия (8–953–331–62–78), купить три черенка от лопаты - два для бит, третий напилить на рюхи - и прийти на городошную площадку. А зимой берём лыжи - и в недостроенный Губернский парк, там для нас лыжню прокладывают. С подсветкой.