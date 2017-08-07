«Калуга» сыграет в Кубке России

Вечером в понедельник, 7 августа, футбольный клуб «Калуга» проведёт игру 1/64 финала Кубка России. В Анненках наши футболисты примут белгородский «Энергомаш». Начало в 18:00.
Победитель в следующей стадии сыграет с командой «Тамбов», выступающей во втором по силе российском дивизионе - ФНЛ.
В прошлом сезоне калужане дважды встречались с «Энергомашем». В Аненках была ничья 1:1, а в Белгороде хозяева оказались сильнее – 2:1.
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