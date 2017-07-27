В Калуге базы к чемпионату мира собираются сдать 1 сентября

В пятницу, 28 июля, на Грабцевском шоссе в Калуге на тренировочном стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут сеять траву.
Эту базу, а также тренировочное поле на Тульском шоссе собираются сдать к 1 сентября, сообщает 27 июля Калужский областной спортивный портал.
Работы начались, напомним, в начале этого года. Из федерального и областного бюджета на эти цели выделено около 390 миллионов рублей.
На Грабцевском шоссе 26 июля завершалась кирпичная кладка зданий, начата закладка фундамента под трибуны. На 50% выполнена черновая отделка помещений. На Тульском шоссе кладка закончена, установлены плиты перекрытия и все окна. Под будущими трибунами проведены все необходимые земляные работы. На 70% завершено оборудование кровли и на 80% - черновая отделка помещений.
Ожидается, что на этих полях будут тренироваться сборные-участницы чемпионата мира по футболу, который через год примет Россия. Какие именно команды поселят в Калуге, пока не определено. Вероятно, это станет известно лишь в конце года, когда завершатся отборочные игры за право приехать на мундиаль.
Фото: kalugasport.ru.
|
Перенесён матч «Калуги» с «Араратом» 26.07.2017 08:52
«Калуга» разгромила соперника в Кубке России 24.07.2017 09:49
«Калуга» начала с победы 20.07.2017 10:10
Калужане представят Россию на Сурдлимпийских играх 19.07.2017 15:02
«Калуга» начинает новый сезон 19.07.2017 12:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: