В Калуге базы к чемпионату мира собираются сдать 1 сентября

В пятницу, 28 июля, на Грабцевском шоссе в Калуге на тренировочном стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут сеять траву.

Эту базу, а также тренировочное поле на Тульском шоссе собираются сдать к 1 сентября, сообщает 27 июля Калужский областной спортивный портал.

Работы начались, напомним, в начале этого года. Из федерального и областного бюджета на эти цели выделено около 390 миллионов рублей.

На Грабцевском шоссе 26 июля завершалась кирпичная кладка зданий, начата закладка фундамента под трибуны. На 50% выполнена черновая отделка помещений. На Тульском шоссе кладка закончена, установлены плиты перекрытия и все окна. Под будущими трибунами проведены все необходимые земляные работы. На 70% завершено оборудование кровли и на 80% - черновая отделка помещений.

Ожидается, что на этих полях будут тренироваться сборные-участницы чемпионата мира по футболу, который через год примет Россия. Какие именно команды поселят в Калуге, пока не определено. Вероятно, это станет известно лишь в конце года, когда завершатся отборочные игры за право приехать на мундиаль.

Фото: kalugasport.ru.