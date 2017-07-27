Главная > Новости > Спорт

В Калуге базы к чемпионату мира собираются сдать 1 сентября

27.07.2017 14:08 1 535 Дмитрий Ивьев
В Калуге базы к чемпионату мира собираются сдать 1 сентября

В пятницу, 28 июля, на Грабцевском шоссе в Калуге на тренировочном стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут сеять траву.

Эту базу, а также тренировочное поле на Тульском шоссе собираются сдать к 1 сентября, сообщает 27 июля Калужский областной спортивный портал.

Работы начались, напомним, в начале этого года. Из федерального и областного бюджета на эти цели выделено около 390 миллионов рублей.

На Грабцевском шоссе 26 июля завершалась кирпичная кладка зданий, начата закладка фундамента под трибуны. На 50% выполнена черновая отделка помещений. На Тульском шоссе кладка закончена, установлены плиты перекрытия и все окна. Под будущими трибунами проведены все необходимые земляные работы. На 70% завершено оборудование кровли и на 80% - черновая отделка помещений.

Ожидается, что на этих полях будут тренироваться сборные-участницы чемпионата мира по футболу, который через год примет Россия. Какие именно команды поселят в Калуге, пока не определено. Вероятно, это станет известно лишь в конце года, когда завершатся отборочные игры за право приехать на мундиаль.

Фото: kalugasport.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт футбол

Еще новости из рубрики «Спорт»

Перенесён матч «Калуги» с «Араратом» 26.07.2017 08:52

«Калуга» разгромила соперника в Кубке России 24.07.2017 09:49

«Калуга» начала с победы 20.07.2017 10:10

Калужане представят Россию на Сурдлимпийских играх 19.07.2017 15:02

«Калуга» начинает новый сезон 19.07.2017 12:07

27.07.2017 08:52 600 7
26.07.2017 10:12 1447 11
24.07.2017 18:19 1727 5
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 июля, 12:30
День нептуна
Алекспарк
сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 30 июля, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе
вс 30 июля, 15:00
Мастер-класс "Пластилиновый мультфильм"
Дело в Соусе, кафе
вс 30 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды
пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды
сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вт 01 августа, 19:00
Вечер памяти Честера Беннингтона
Небо, антикафе

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Интерактивное ТВ от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч калужан

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» призывает калужан соблюдать правила электробезопасности

Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57