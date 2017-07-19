Калужане представят Россию на Сурдлимпийских играх

Во вторник, 18 июля, в турецком городе Самсун начались XXIII летние Сурдлимпийские игры – соревнования для людей с нарушением слуха.

В составе сборной России в Играх примут участие восемь калужских спортсменов.

- Защищать честь России предоставлено право волейболистам Анне Усовой, Ирине Прапорщиковой, Арине Романовой, Анне Илюхиной, а также Александру Кудряшову, - рассказали в городской управе. - В составе футбольной команды будет выступать Денис Киричук. Наиба Алиева представляет Калужскую область в карате, Алексей Скляр – в спортивной борьбе.