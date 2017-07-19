Главная > Новости > Спорт

Калужане представят Россию на Сурдлимпийских играх

19.07.2017 15:02 0 373 Дмитрий Ивьев
Калужане представят Россию на Сурдлимпийских играх

Во вторник, 18 июля, в турецком городе Самсун начались XXIII летние Сурдлимпийские игры – соревнования для людей с нарушением слуха.

В составе сборной России в Играх примут участие восемь калужских спортсменов.

- Защищать честь России предоставлено право волейболистам Анне Усовой, Ирине Прапорщиковой, Арине Романовой, Анне Илюхиной, а также Александру Кудряшову, - рассказали в городской управе. - В составе футбольной команды будет выступать Денис Киричук. Наиба Алиева представляет Калужскую область в карате, Алексей Скляр – в спортивной борьбе.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт

Еще новости из рубрики «Спорт»

«Калуга» начинает новый сезон 19.07.2017 12:07

«Калуга» начнёт чемпионат сразу с 26 тура 14.07.2017 16:26

11-й мотокросс пройдёт в Обнинске 14.07.2017 12:45

Первые соревнования по гольфу пройдут в Калуге в сентябре 14.07.2017 08:40

Соперник «Калуги» снялся с турнира 11.07.2017 16:31

19.07.2017 15:44 650 17
19.07.2017 15:23 573 6
18.07.2017 13:30 916 4
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 23 июля, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе
вс 23 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
пт 21 июля, 19:30
Фестиваль "Встреча старых друзей"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды
чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды

Кино

Сказ о Петре и Февронии
Человек-паук: Возвращение домой
Планета обезьян: Война
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Новости компаний

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» призывает калужан соблюдать правила электробезопасности

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

"Ростелеком" предлагает разгадать тайну

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57