«Калуга» начнёт чемпионат сразу с 26 тура

Футбольный клуб «Калуга» начнёт новый сезон в зоне «Центр» второго дивизиона игрой с волгоградским «Ротором-2». Матч начнётся на стадионе в Анненках в среду, 19 июля, в 18:30.
- По обоюдному согласию сторон было принято решение поменять местами матчи первого и второго круга между командами, - сообщила в пятницу, 14 июля, пресс-служба «Калуги». – Так, матч 19 июля официально считается игрой 26 тура, а матч первого тура состоится во втором круге.
Изначально, напомним, калужане должны были стартовать игрой с командой «Юность Мосвы». Однако этот клуб снялся с турнира.
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