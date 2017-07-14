«Калуга» начнёт чемпионат сразу с 26 тура

Футбольный клуб «Калуга» начнёт новый сезон в зоне «Центр» второго дивизиона игрой с волгоградским «Ротором-2». Матч начнётся на стадионе в Анненках в среду, 19 июля, в 18:30.

- По обоюдному согласию сторон было принято решение поменять местами матчи первого и второго круга между командами, - сообщила в пятницу, 14 июля, пресс-служба «Калуги». – Так, матч 19 июля официально считается игрой 26 тура, а матч первого тура состоится во втором круге.

Изначально, напомним, калужане должны были стартовать игрой с командой «Юность Мосвы». Однако этот клуб снялся с турнира.