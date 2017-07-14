11-й мотокросс пройдёт в Обнинске

Ко Дню города в Обнинске приурочены традиционные межрегиональные соревнования по мотокроссу. Они пройдут в субботу, 22 июля, в районе плотины на реке Протва за асфальтобетонным заводом.

- Гонки ежегодно проводятся как для профессионалов, так и для любителей, - рассказали в пятницу, 14 июля, в пресс-службе администрации наукограда. - В этом году к участию в соревнованиях приглашены лучшие гонщики России, а также Украины и Беларуси. Возраст участников – от 5 до 70 лет.

Как рассказал один из организаторов пробега – президент мотоклуба «Обнинск» Алексей БЫКОВ, - гонки на мотоциклах всегда собирают большое количество зрителей:

- Мы уже в одиннадцатый раз будем соревноваться на этой трассе. Сейчас её готовят к соревнованиям. На следующей неделе городские коммунальщики начнут там косить траву.

Начало соревнований в 11:45.