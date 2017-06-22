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Калужские футболисты завоевали медали на домашнем турнире

22.06.2017 16:57 2 471 Дмитрий Ивьев
Калужские футболисты завоевали медали на домашнем турнире

В четверг, 22 июня, в Калуге завершился второй международный юношеский турнир по футболу Kaluga Junior Cup.

Чемпионом, как и в прошлом году, стал «Пахтакор» из Ташкента (на фото в жёлтых футболках). В финале он вновь обыграл минское «Динамо». А хозяева турнира, юноши из Калуги (на фот ов белых футболках), заняли третье место. Наши ребята в матче за «бронзу» были сильнее рижской «Супер Новы».

Пятое место у узбекского «Насафу», шестое  - у «Академии им. Понедельника» (Ростов-на-Дону), седьмое - ФК «Чертаново» (Москва), восьмое – у тульского «Арсенала».

 


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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