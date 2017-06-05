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В Калуге выбрали лучшего футболиста года

05.06.2017 15:58 2 533 Дмитрий Ивьев
В Калуге выбрали лучшего футболиста года

Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе проходило голосование по выбору лучшего игрока года в составе футбольного клуба «Калуга».

По результату опроса болельщиков, первое место занял вратарь Алексей Чернов.

Голкиперу 3 июня исполнилось 19 лет. В нынешнем сезоне уроженец Козельска провёл за Калугу 20 матчей, в которых пропустил 22 гола.


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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