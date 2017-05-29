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«Калуга» повторила худший результат в истории

29.05.2017 09:41 4 588 Дмитрий Ивьев
«Калуга» повторила худший результат в истории

В воскресенье, 28 мая, футбольный клуб «Калуга» завершил сезон. В Анненках «космонавты» принимали раменский «Сатурн» и уступили – 1:2.

Единственный мяч в составе нашей команды забил 38-летний ветеран калужского футбола Евгений Лосев.

После этого поражения наша команда опустилась на 10 строчку турнирной таблицы – повторение худшего результата за семилетнюю историю участия «Калуги» в соревнованиях второго дивизиона.

Новый сезон традиционно должен начаться в конце июля. Точные даты будут определены позднее.

Протокол матча

28 мая. Калуга. Стадион «Анненки». 800 зрителей.

«Калуга» — «Сатурн» (Раменское) — 1:2

Голы: Лосев, 56 — Никитянов, 36, Магомедов, 47 (с пенальти).

«Калуга»: Чернов, Крючков, Лозенков, Анисимов, Храпов (Скворцов, 46), Родин (Лосев, 53), Анохин (Шпаков, 46), Дубровин, Семин, Суханов (Оганесян, 46), Гуров (Соколов, 75).

«Сатурн»: Буркин, Королев, Покидышев, Вахрушев, Настусенко, Магомедов (Юрков, 90+), Шанин (Семячкин, 46), Синявский (Корж, 81), Сергулев (Шабанин, 65), Миронов, Никитянов (Шигорев, 88).

Предупреждены: Храпов, 22 (грубая игра), Дубровин, 84 (неспортивное поведение) — Королев, 45 (срыв перспективной атаки).

Судьи: С. Тихонов, В. Архипов, Д. Мирошниченко (все — Москва).

Инспектор: О.О. Лонский (Смоленск).

Результаты остальных матчей тура

Зенит – Рязань 2:0
Арсенал-2 – Чертаново 1:3
Динамо – Витязь 2:0
Торпедо – Авангард 1:1
Энергомаш – Металлург 2:2

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О
1 Авангард 24 13 6 5 28-16 (12) 45
2 Сатурн 24 11 9 4 32-20 (12) 42
3 Торпедо М 24 11 9 4 36-19 (17) 42
4 Энергомаш 24 12 5 7 47-24 (23) 41
5 Витязь Пд 24 12 4 8 43-35 (8) 40
6 Чертаново 24 9 7 8 36-33 (3) 34
7 Металлург Лп 24 8 7 9 27-29 (-2) 31
8 Рязань 24 7 10 7 29-25 (4) 31
9 Динамо Бр 24 8 6 10 22-19 (3) 30
10 Калуга 24 8 6 10 25-28 (-3) 30
11 Зенит Пн 24 7 6 11 31-43 (-12) 27
12 Арсенал-2 24 4 5 15 24-52 (-28) 17
13 Орел 24 3 6 15 13-50 (-37) 15


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Тэги: спорт фк калуга футбол

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