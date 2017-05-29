«Калуга» повторила худший результат в истории

В воскресенье, 28 мая, футбольный клуб «Калуга» завершил сезон. В Анненках «космонавты» принимали раменский «Сатурн» и уступили – 1:2.
Единственный мяч в составе нашей команды забил 38-летний ветеран калужского футбола Евгений Лосев.
После этого поражения наша команда опустилась на 10 строчку турнирной таблицы – повторение худшего результата за семилетнюю историю участия «Калуги» в соревнованиях второго дивизиона.
Новый сезон традиционно должен начаться в конце июля. Точные даты будут определены позднее.
Протокол матча
28 мая. Калуга. Стадион «Анненки». 800 зрителей.
«Калуга» — «Сатурн» (Раменское) — 1:2
Голы: Лосев, 56 — Никитянов, 36, Магомедов, 47 (с пенальти).
«Калуга»: Чернов, Крючков, Лозенков, Анисимов, Храпов (Скворцов, 46), Родин (Лосев, 53), Анохин (Шпаков, 46), Дубровин, Семин, Суханов (Оганесян, 46), Гуров (Соколов, 75).
«Сатурн»: Буркин, Королев, Покидышев, Вахрушев, Настусенко, Магомедов (Юрков, 90+), Шанин (Семячкин, 46), Синявский (Корж, 81), Сергулев (Шабанин, 65), Миронов, Никитянов (Шигорев, 88).
Предупреждены: Храпов, 22 (грубая игра), Дубровин, 84 (неспортивное поведение) — Королев, 45 (срыв перспективной атаки).
Судьи: С. Тихонов, В. Архипов, Д. Мирошниченко (все — Москва).
Инспектор: О.О. Лонский (Смоленск).
Результаты остальных матчей тура
Зенит – Рязань 2:0
Арсенал-2 – Чертаново 1:3
Динамо – Витязь 2:0
Торпедо – Авангард 1:1
Энергомаш – Металлург 2:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Авангард
|24
|13
|6
|5
|28-16 (12)
|45
|2
|Сатурн
|24
|11
|9
|4
|32-20 (12)
|42
|3
|Торпедо М
|24
|11
|9
|4
|36-19 (17)
|42
|4
|Энергомаш
|24
|12
|5
|7
|47-24 (23)
|41
|5
|Витязь Пд
|24
|12
|4
|8
|43-35 (8)
|40
|6
|Чертаново
|24
|9
|7
|8
|36-33 (3)
|34
|7
|Металлург Лп
|24
|8
|7
|9
|27-29 (-2)
|31
|8
|Рязань
|24
|7
|10
|7
|29-25 (4)
|31
|9
|Динамо Бр
|24
|8
|6
|10
|22-19 (3)
|30
|10
|Калуга
|24
|8
|6
|10
|25-28 (-3)
|30
|11
|Зенит Пн
|24
|7
|6
|11
|31-43 (-12)
|27
|12
|Арсенал-2
|24
|4
|5
|15
|24-52 (-28)
|17
|13
|Орел
|24
|3
|6
|15
|13-50 (-37)
|15
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