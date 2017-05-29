«Калуга» повторила худший результат в истории

В воскресенье, 28 мая, футбольный клуб «Калуга» завершил сезон. В Анненках «космонавты» принимали раменский «Сатурн» и уступили – 1:2.

Единственный мяч в составе нашей команды забил 38-летний ветеран калужского футбола Евгений Лосев.

После этого поражения наша команда опустилась на 10 строчку турнирной таблицы – повторение худшего результата за семилетнюю историю участия «Калуги» в соревнованиях второго дивизиона.

Новый сезон традиционно должен начаться в конце июля. Точные даты будут определены позднее.

Протокол матча

28 мая. Калуга. Стадион «Анненки». 800 зрителей.

«Калуга» — «Сатурн» (Раменское) — 1:2

Голы: Лосев, 56 — Никитянов, 36, Магомедов, 47 (с пенальти).

«Калуга»: Чернов, Крючков, Лозенков, Анисимов, Храпов (Скворцов, 46), Родин (Лосев, 53), Анохин (Шпаков, 46), Дубровин, Семин, Суханов (Оганесян, 46), Гуров (Соколов, 75).

«Сатурн»: Буркин, Королев, Покидышев, Вахрушев, Настусенко, Магомедов (Юрков, 90+), Шанин (Семячкин, 46), Синявский (Корж, 81), Сергулев (Шабанин, 65), Миронов, Никитянов (Шигорев, 88).

Предупреждены: Храпов, 22 (грубая игра), Дубровин, 84 (неспортивное поведение) — Королев, 45 (срыв перспективной атаки).

Судьи: С. Тихонов, В. Архипов, Д. Мирошниченко (все — Москва).

Инспектор: О.О. Лонский (Смоленск).

Результаты остальных матчей тура

Зенит – Рязань 2:0

Арсенал-2 – Чертаново 1:3

Динамо – Витязь 2:0

Торпедо – Авангард 1:1

Энергомаш – Металлург 2:2

Турнирная таблица