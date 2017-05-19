«Калуга» сыграет с лидером

Футбольному клубу «Калуга» осталось провести в нынешнем сезоне всего два матча. В ближайшее воскресенье, 21 мая, «космонавты» сыграют в Курске с местным «Аванградом». Эта команда сейчас возглавляет таблицу первенства во втором дивизионе и борется с «Торпедо», «Энергомашем», «Сатурном» и «Витязем» за выход в ФНЛ.

Калужская команда, напомним, располагается пока на шестой позиции. Выше подняться она уже не сможет.