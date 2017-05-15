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Калужский полицейский 70 километров убегал от машины

15.05.2017 10:50 9 3932 Дмитрий Ивьев
Калужский полицейский 70 километров убегал от машины

Референт отдела делопроизводства и режима УМВД по Калужской области Константин ШИШОВ в воскресенье, 14 мая, в Коломне принял участие в благотворительном забеге Wings for Life World Run.

- Этот забег – благотворительное мероприятие, которое проходит в уникальном формате: все участники всемирного забега выходят на старт одновременно и бегут не к финишной черте, а от нее, - рассказали нам в полиции. - Один день в году благотворительный забег стартует на официальных трассах по всему миру. Все участники начинают бежать в одно и то же время. Через полчаса после начала забега его участников начинают догонять автомобили, которые и служат виртуальной финишной чертой. Машины постепенно набирают скорость и разгоняются до тех пор, пока не настигнут всех участников забега.

На российском этапе в Коломне, на старт которого вышли более 1500 бегунов, Константин Шишов одержал победу. Ему удалось установить новый рекорд трассы с результатом 70,39 километра. Это 9 место в мировом рейтинге.

- Бег для меня – это составляющая жизни, это моя потребность, - говорит Константин.


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Тэги: спорт константин шишов

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