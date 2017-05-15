Калужский полицейский 70 километров убегал от машины

Референт отдела делопроизводства и режима УМВД по Калужской области Константин ШИШОВ в воскресенье, 14 мая, в Коломне принял участие в благотворительном забеге Wings for Life World Run.
- Этот забег – благотворительное мероприятие, которое проходит в уникальном формате: все участники всемирного забега выходят на старт одновременно и бегут не к финишной черте, а от нее, - рассказали нам в полиции. - Один день в году благотворительный забег стартует на официальных трассах по всему миру. Все участники начинают бежать в одно и то же время. Через полчаса после начала забега его участников начинают догонять автомобили, которые и служат виртуальной финишной чертой. Машины постепенно набирают скорость и разгоняются до тех пор, пока не настигнут всех участников забега.
На российском этапе в Коломне, на старт которого вышли более 1500 бегунов, Константин Шишов одержал победу. Ему удалось установить новый рекорд трассы с результатом 70,39 километра. Это 9 место в мировом рейтинге.
- Бег для меня – это составляющая жизни, это моя потребность, - говорит Константин.
|
«Калуга» не справилась с «металлургами» 15.05.2017 09:16
«Калуга» проиграла «Зениту» 02.05.2017 09:13
Строительство Дворца спорта и набережной отложили до лучших времён 28.04.2017 14:04
Новую площадку для паркура в Калуге обнесут забором 27.04.2017 15:22
Рядом с Калугой построят гольф-клуб 26.04.2017 15:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: