В Калуге состоялось открытие VII Международного турнира по волейболу среди юношей

17.04.2017 15:49 220

14 апреля, состоялось открытие седьмого Международного турнира по волейболу среди юношей, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел Калужской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. В церемонии открытия приняла участие член фракции партии «Единая Россия» в Городской Думе Светлана МАРТЫНОВА.

– От имени депутатов Городской Думы и от местного отделения партии «Единая Россия» я хочу поздравить вас с началом соревнований и пожелать справедливой борьбы, спортивных успехов и честных побед. Организаторам огромная благодарность за то, что подобные мероприятия приурочены памяти людей, которые служат Отечеству и защищают Родину ценой своей жизни. Благодаря таким мероприятиям подвиги и поступки этих людей навсегда останутся в наших сердцах, – обратилась к участникам соревнований Светлана Мартынова.

С 14 по 16 апреля команды сразились за кубки победителей и памятные призы. В соревнованиях приняли участия спортивные объединения из Белгорода, Зеленограда, Москвы, Тулы, Коломны, Мичуринска, Старого Оскола и Калуги.

Турнир был организован при поддержке партии «Единая Россия», на церемонии открытия командам были вручены памятные подарки от фракции «Единая Россия» Городской Думы города Калуги.