В Калуге состоялось открытие VII Международного турнира по волейболу среди юношей

14 апреля, состоялось открытие седьмого Международного турнира по волейболу среди юношей, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел Калужской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. В церемонии открытия приняла участие член фракции партии «Единая Россия» в Городской Думе Светлана МАРТЫНОВА.
– От имени депутатов Городской Думы и от местного отделения партии «Единая Россия» я хочу поздравить вас с началом соревнований и пожелать справедливой борьбы, спортивных успехов и честных побед. Организаторам огромная благодарность за то, что подобные мероприятия приурочены памяти людей, которые служат Отечеству и защищают Родину ценой своей жизни. Благодаря таким мероприятиям подвиги и поступки этих людей навсегда останутся в наших сердцах, – обратилась к участникам соревнований Светлана Мартынова.
С 14 по 16 апреля команды сразились за кубки победителей и памятные призы. В соревнованиях приняли участия спортивные объединения из Белгорода, Зеленограда, Москвы, Тулы, Коломны, Мичуринска, Старого Оскола и Калуги.
Турнир был организован при поддержке партии «Единая Россия», на церемонии открытия командам были вручены памятные подарки от фракции «Единая Россия» Городской Думы города Калуги.
Застройщик «Глобуса» проведет ремонт улицы Академической 17.04.2017 17:28
На ремонт дорог и тротуаров Калуги добавят 1,8 миллиона рублей 17.04.2017 12:06
Александр Иванов принял участие в совете по благоустройству 14.04.2017 16:03
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: