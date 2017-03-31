«Калуга» сыграет на запасном поле

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 2 апреля, футбольный клуб «Калуга» в Анненках сыграет товарищеский матч с «Химиком» из Новомосковска.

Начало встречи - в 13:00. Вход свободный.

В пятницу стало известно, что игра пройдёт на запасном поле в Анненках. Основную арену готовят с первому официальному матчу в нынешнем году: через неделю, 9 апреля, в Калугу приедет брянское «Динамо».